Yastıkta sarı leke diye bir şey bırakmıyor! Bu malzeme adeta "kir yok edici"

Her ne kadar kılıf kullansanız da zaman içerisinde saç derisindeki yağ, nem ve ter gibi etkenlerle yastıkların sararması kaçınılmaz olabiliyor. Fakat bu sarı lekelerden kurtulmak için düzenli olarak temizlik şart. Bu sorunla ilgili bir sosyal medya hesabında sorulan soruya ilginç bir cevap geldi: "bulaşık makinesi tableti"