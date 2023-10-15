Yastıkta sarı leke diye bir şey bırakmıyor! Bu malzeme adeta "kir yok edici"

Her ne kadar kılıf kullansanız da zaman içerisinde saç derisindeki yağ, nem ve ter gibi etkenlerle yastıkların sararması kaçınılmaz olabiliyor. Fakat bu sarı lekelerden kurtulmak için düzenli olarak temizlik şart. Bu sorunla ilgili bir sosyal medya hesabında sorulan soruya ilginç bir cevap geldi: "bulaşık makinesi tableti"
Yastıkları temizlerken bir adet bulaşık makinesi tabletini, bir leğen veya kova benzeri bir kaba bırakın. Üzerine sıcak su ekleyin. Bu suyun içerisine sararmış yastıkları koyun. Bir gece bekletin.
Kullanıcıların "hiç çaba gerektirmeyen" yöntem dediği bu formül, yastıklardaki lekeleri söküp atabiliyor. Bembeyaz yastıklara yeniden sahip olmayı sağlayan bu yöntem, oldukça etkili bir formül.
Bir gece bu karışımda bekledikten sonra yastıklarınızı 40 derecede yıkayabilirsiniz. Yastıklardaki lekenin ilk aşamada bu şekilde çıkmasının ardından gerçekleştireceğiniz yıkama işlemi, büyük oranda temizlik sağlayabilir. Bulaşık makinesi tabletlerinin etkinliği, güçlü temizleme özelliklerinde yatmaktadır.
Bazı temizlik meraklıları, bulaşık makinesi tabletlerine alternatif olarak soda kristallerinin kullanılmasını da öneriyor. Yastıkları temizlerken çamaşır makinenize bir bardak soda kristali eklemek etkileyici sonuçlar verebilir.
Zarar verebileceğinden çamaşır makinesinde beyaz sirkeden kaçınılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bunun yerine, güvenli ve etkili leke çıkarma için soda kristallerini tercih edebilirsiniz.