Yatak lekelerinden tek harekette kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, yatak temizliği de dahil olmak üzere tüm yüzeyleri temizlemek için kullanılan doğal bir dezenfektandır. Yatağı temizlemek için sirke kullanmak için sirke ve sudan oluşan solüsyonu bir sprey şişesinde karıştırın.

Bu solüsyonu yatak lekelerinin üzerine püskürtün ve temiz bir bezle silmeden önce en az 30 dakika bekletin.