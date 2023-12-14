Yepyeni fayansların sırrı: Derz alarındaki küfü tek harekette yok ediyor! Tek yapmanız gereken...

Küf, genellikle nemli ve hava sirkülasyonunun yeterince iyi olmadığı durumlarda ortaya çıkan ve çevre sağlığı ile birlikte kişi sağlığını da tehdit eden oldukça riskli bir durum. Genellikle banyoların bulunduğu ortamlarda, ısısı daha yüksek ve nem oranı artmış alanlarda daha fazla görülüyor.
Pencere kenarlarında, duş veya banyo fayanslarında ortaya çıkan siyah veya koyu renkli noktalarla kendisini belli eden bu küf, zamanla yayılarak rahatsız edici görüntüye neden olabilir.
Küf bir kez ortaya çıktığında uzak tutmak veya onunla nasıl baş edebileceğiniz bilmek, büyük bir işkenceye dönüşebilir. Fakat sosyal medyada bir kullanıcı, küflerle tamamen mücadele etmenin önemli bir yolunu keşfettiğini açıkladı.
Küflü derzlerinin fotoğrafını paylaşan kadın, ardından uyguladığı yöntemle birlikte bir harekette nasıl tertemiz hale getirdiğinin de görselini paylaştı.
Küfü ortadan kaldırmak için biraz pamuğa birkaç damla çamaşır suyu damlatmış ve derzlerinin üzerinde temizlik işlemini gerçekleştirmişti. Kadın, bunu uygular uygulamaz, tüm küflerin bir anda ortadan kalktığını belirtti.
Tamamen kurtulduğunda emin olmak için ise kadın, bu uygulamanın ardından bir gece beklediğini ve ardından sabah uyandığında alanı suyla iyice duruladığını anlattı. Sabah olduğunda farkın inanılmaz olduğunu ve neredeyse "tamamen yepyeni" derzlere kavuştuğunu anlattı.