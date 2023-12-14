Yepyeni fayansların sırrı: Derz alarındaki küfü tek harekette yok ediyor! Tek yapmanız gereken...

Küfleri ortadan kaldırmak için denenen birçok yöntem, ovalayarak harcanan vakit, her zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir. Fakat bazı noktalarda dikkatli bir kullanıcı olmak, aslında küf için ayırdığınız vakti de büyük oranda ortadan kaldırabilir. İşte küfü tek harekette ortadan kaldıran o formül…

Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:26 PAYLAŞ ABONE OL

Küf, genellikle nemli ve hava sirkülasyonunun yeterince iyi olmadığı durumlarda ortaya çıkan ve çevre sağlığı ile birlikte kişi sağlığını da tehdit eden oldukça riskli bir durum. Genellikle banyoların bulunduğu ortamlarda, ısısı daha yüksek ve nem oranı artmış alanlarda daha fazla görülüyor.

Pencere kenarlarında, duş veya banyo fayanslarında ortaya çıkan siyah veya koyu renkli noktalarla kendisini belli eden bu küf, zamanla yayılarak rahatsız edici görüntüye neden olabilir.