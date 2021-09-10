Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması tarifi

Anadolu mutfağını zenginliklerinden en önemli temsilcilerinden dolma, her çeşidi ile en lezzetli versiyonunu sunuyor. Kuru patlıcan dolması, hem lezzetli hem de doyurucu olması sayesinde her yemek sofrasının favorisi. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması sayesinde aradığınız tadı bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 10.09.2021 15:33Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 16:02
Nasıl Yapılır?
Yaklaşık 20 adet kuru patlıcanı kaynayan suyun içine atın ve yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika haşlayın. Yumuşayan kuru patlıcanları süzerek ayrı bir kabın içerisine alın.
1 çay bardağı zeytinyağını pilav tenceresinde uygun ısıya gelene kadar kızdırın. 2 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğanı tencereye ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca 4 diş sarımsak ve birer yemek kaşığı domates ve biber salçası ekleyin ve kavurmaya devam edin.
1 su bardağı pirinci de ekledikten sonra 2-3 dakika kavurun.
1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı sumak, 2 yemek kaşığı nane ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip kavurun.
1,5 su bardağı sıcak su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve pirincin suyunu çekmesini bekleyin.
Pirinçler suyunu çekince, kuru patlıcanların içini 1 cm boşluk bırakacak şekilde doldurun. Bu boşluğu bırakarak dolmaların pirinçler şiştiğinde patlamasını engelleyebilirsiniz.
Doldurduğun patlıcanları tencereye dizin, üzerine 1,5 su bardağı su ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi dökün ve tencerenin kapağını kapatıp, kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve 40 dakika daha pişirmeye bırakın.
Kuru patlıcan dolmalarını piştikten sonra ocaktan al. Ilık veya soğuk olarak servis edin.