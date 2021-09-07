Zeytinyağlıların en güzeli: Taze börülce tarifi

ZEYTİNYAĞLI TAZE BÖRÜLCE NASIL YAPILIR?

Börülceleri ayıklayın ve ortadan ikiye kesin.

Soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyun ve minik küpler halinde doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını alıp kızıdırın ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine domatsleri ilave edin. Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra börülceleri ve baharatları da tencereye ekleyin. 10 dakika malzemeleri kavurduktan sonra suyu ilave edin.

Yemeği suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.