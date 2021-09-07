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Zeytinyağlıların en güzeli: Taze börülce tarifi

Ege mutfağının en sevilen sebzelerinden börülceyi bugün mutfağımıza davet ediyoruz. Hafif bir lezzet olan börülce içerdiği protein, vitamin, çinko ve potasyum sayesinde son derece faydalı. İşte taze börülce tarifi ve yapılışı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 13:01
ZEYTİNYAĞLILARIN EN GÜZELİ: TAZE BÖRÜLCE TARİFİ

ZEYTİNYAĞLI TAZE BÖRÜLCE NASIL YAPILIR?

Börülceleri ayıklayın ve ortadan ikiye kesin.
Soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın.
Domateslerin kabuklarını soyun ve minik küpler halinde doğrayın.
Geniş bir tencereye zeytinyağını alıp kızıdırın ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
Üzerine domatsleri ilave edin. Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra börülceleri ve baharatları da tencereye ekleyin. 10 dakika malzemeleri kavurduktan sonra suyu ilave edin.
Yemeği suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

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