1 haftalıkken buldular bebekleri oldu! Baraj çalışanları dağ keçisini biberonla böyle besliyor...

Açık, "Servis saatlerimizi dahi biliyor. Akşam geldiğimizde ya da sabah geldiğimizde, gelip arabaya biniyor. Yanımıza geldiği zaman sandalyeye çıkıyor. Gece acıktığı zaman gelip ayağıyla kulübenin kapısına vuruyor. Aile gibi olduk onunla." diye konuştu. İşletmede aşçılık yapan Metin Çimen ise sabah erken saatlerde işe geldiğini, çalışanlara kahvaltı, "Paşa"ya da süt hazırladığını söyledi.

Güvenlik görevlisi Fatih Açık da yavru dağ keçisine arkadaşlarıymış gibi davrandıklarını ifade ederek, ona süt ve su verdiklerini belirtti.

Bahçıvan Sabahattin Baloğlu, bahçede budama yaparken etrafında dolanan "Paşa"nın budadığı yaprakları yediğini anlatarak, "İş yaparken yanımda olunca mutlu oluyorum. Paşamız çok tatlı ve çok değerli. Bize de çok alıştı." ifadelerini kullandı.

"Sürekli bakımını yapıyoruz. Sabahları sütünü içtiği zaman dağa çıkıyor. Bir süre kayboluyor. Seslendiğimde geliyor yemeğini yiyor. Buranın bir personeli gibi sütünü hazırlıyoruz."

Palu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Selçuk Sertkaya, bitkin ve hasta olarak kendilerine teslim edilen dağ keçisi yavrusunu tüm bakımını yaptıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktıklarını dile getirdi.

Bu yavrunun bir işletmeye sığındığını ve bu işletme çalışanlarının da keçinin bakımını yaptığını belirten Sertkaya, şunları söyledi:

"Görevli arkadaşlarımız da belli aralıklarla gelip denetimlerini yapıyor. Gördüğümüz, hayvan yine kendi sürüsüyle sahada yaşıyor ancak günün belli saatlerinde buraya geliyor. Gıda ve sevgi ihtiyaçlarını buradan karşılıyor ancak yine kendi sürüsüyle yaşıyor. Bu yavru, üreme döneminde kendi sürüsüne katılacak ve yaban hayatındaki yaşamına devam edecektir."