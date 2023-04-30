13 yaşındaki Türk balerin dünyanın en prestijli okuluna seçildi

Bale serüvenine yeni eğitim-öğretim yılında Monako'da devam edecek Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dans etmek istediğini, yapamayana kadar bu tutkuya devam edeceğini dile getirdi.

Çelik, Monako'da eğitim alacağı okula ilişkin, "Herkesten duydum, 'Böyle bir okul var.' dediler. Ben de önce yaz kampına başvurdum. Burada Tuğçe öğretmenimle video çektik. Onlar yaz kampına kabul etti. Ben ama o sırada 7'nci sınıfım. Çok küçük olduğum için 'Seneye tekrar görmek istiyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

Bale eğitimine devam ederken bir yandan da uluslararası yarışmalara katıldığını anlatan Çelik, "Sonra 'Youth Grand Prix' yarışması için İtalya'ya gittik. O da çok önemli bir yarışmaydı. Eğitmenler canlı yayından jüri olarak izlediler. O sırada da beni bir haftalığına davet ettiler, oradan da kabul ettiler." dedi.