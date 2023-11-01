15 dakikada tüm fırını ilk günkü haline çeviren temizleme yöntemi! Ne yağ kalıyor ne kir....

Yakın zamanda sosyal medyada popülerlik kazanan bu yöntem sizi uzun saatler uğraşmaktan kurtaracak.
Fırınınızı 'lekesiz' hale getirecek kullanışlı püf noktalarını da sizler için bu yazıda derledik.
Fırında pişirilen et yemeklerinden makarnalara her türlü yiyecek zamanla dökülmeler ve yağ bulaşması ile inatçı lekelerin oluşmasına neden olabiliyor.
Bununla birlikte, muhtemelen fırınlarımızı temizlemeyi gerektiği kadar ihmal ediyoruz, bu da temizlik zamanı geldiğinde sertleşmiş, inatçı lekelerle boğuşmamız anlamına geliyor ve çok vakit alabiliyor.
Fırını temizlemeyi ne kadar ertelersek fırının giderek daha da kirlenmesine neden olan bir kısır döngü yaratmamıza neden oluyor.
İyi haber şu ki, bir dahaki sefere fırınınıza biraz ilgi göstermeniz gerektiğinde işinizi biraz daha kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz pek çok püf noktası ve ipucu var.
Özellikle basit bir numara var. İhtiyacınız olan tek şey, yemeğinizi pişirmeyi bitirdikten sonra fırına atacağınız, içi sıcak suyla dolu, fırına dayanıklı bir kasedir.
Daha sonra sıcaklığı yükselterek sudan gelen buharın fırının içindeki kirli parçaları gevşetmesini sağlarsınız.
15 dakika ila bir saat kadar orada bırakın, ardından fırın soğuduktan sonra yüzeyleri silin.
Temizlik uzmanı şöyle açıklıyor: "Fırını kullanmayı bitirir bitirmez içine ısıya dayanıklı bir kase su koyup onu yüksek sıcaklıkta 15 dakika ısıtmak etkili bir yöntem, böylece kiri ve yağı çözebilir." devam ediyor.
"Süre dolduğunda kabı çıkarın, fırının tamamen soğumasını bekleyin ve yüzeyleri kağıt havluyla silin."