15 dakikada tüm fırını ilk günkü haline çeviren temizleme yöntemi! Ne yağ kalıyor ne kir....

Bununla birlikte, muhtemelen fırınlarımızı temizlemeyi gerektiği kadar ihmal ediyoruz, bu da temizlik zamanı geldiğinde sertleşmiş, inatçı lekelerle boğuşmamız anlamına geliyor ve çok vakit alabiliyor.

Fırında pişirilen et yemeklerinden makarnalara her türlü yiyecek zamanla dökülmeler ve yağ bulaşması ile inatçı lekelerin oluşmasına neden olabiliyor.

Fırınınızı 'lekesiz' hale getirecek kullanışlı püf noktalarını da sizler için bu yazıda derledik.

Fırını temizlemeyi ne kadar ertelersek fırının giderek daha da kirlenmesine neden olan bir kısır döngü yaratmamıza neden oluyor.

İyi haber şu ki, bir dahaki sefere fırınınıza biraz ilgi göstermeniz gerektiğinde işinizi biraz daha kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz pek çok püf noktası ve ipucu var.