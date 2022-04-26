17 yaşındaki Şimal Toprak yoğun bakımdan uyanıp sınavını sordu! Ailelere önemli uyarı: Bu hatayı yapmayın…

Lise son sınıf öğrencisi olan Şimal Toprak ve Ezgi Yiğit'in bindiği scooter'a çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Ş., Ezgi'nin ölümüne neden olurken Şimal'in ise ağır yaralanmasına sebep oldu. Yoğun bakımda tedavi gören ve iki ay sonra sınava girecek olan Şimal Toprak, uyandığında ilk sözleri "İyi ki bu kaza sınava girmeden bir hafta kala olmadı. Yoksa nasıl sınava girerdim?" oldu. Ardından tekrar fenalaşan 17 yaşındaki Şimal, hala yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor…

Şimal'in atlattığı kaza sonrasında ilk olarak sınavla ilgili yorum yapması akıllara gençlerin yaşadıkları sınav stresinin ne denli yüksek olduğunu getirdi. Biz de Şimal'in içerisinde bulunduğu psikolojiyi ve gençlerin üzerinde hissettikleri sınav stresini etkilerini Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş'e sorduk.