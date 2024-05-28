25 haftalıkken "solunum yetmezliğiyle" doğmuştu! 116 günlükken hayata böyle tutundu...

"O HAYATA TUTUNDU"

Doç. Dr. Bezirganoğlu, Metin Alp'in annesindeki ağır enfeksiyonla doğduğunu söyledi.

Hem erken doğum hem de solunum yetmezliği nedeniyle bebeğin zor günler geçirdiğini belirten Bezirganoğlu, "Bu açıdan benim gördüğün en kötü hastaydı. Tüm destek tedavilerine rağmen kandaki oksijen düzeyini normal aralıkta tutmakta ve akciğerlerini havalandırmakta çok zorlandık. Çok uzun bir dönem yaşam ve ölüm arasında seyretti." dedi.

Bezirganoğlu, bebeğin hayata tutunması için ekip arkadaşlarıyla büyük mücadele verdiklerini anlatarak, "O hayata tutundu, hayata tutundukça biz de olağanüstü bir çabayla onu hayatta tutmak için uğraştık." ifadesini kullandı.