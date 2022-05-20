25 yıldır aynı yemeği yiyor! Victoria Beckham'ın fit kalmasının sırrı meğerse o besinmiş...

River Cafe Table 4 podcastinde eşinin yeme alışkanlıkları hakkında konuşan David Beckham, harika bir yemek yediğinde bunu başkalarının da denemesini çok istediğini belirtti. Fakat bu cümlesinin ardından "maalesef 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim" diyerek birçok kişinin dikkatini üzerine çekti.

David Beckham, Victoria Beckham ile tanıştığından bu yana yalnızca ızgara balık ve buğulanmış sebze yediğini söyledi. Bundan çok nadiren sapan Victoria Beckham, birçok insanın şaşkınlığa uğramasına neden oldu.





"SADECE HAMİLEYKEN FARKLI BİR ŞEY YEDİ"

David Beckham, eşinin kendi yediği bir şeyi paylaştığı tek zamanın Victoria Beckham'ın Harper'a hamile olduğu zaman olduğunu söyledi. Bunun en sevdiği akşamlardan biri olduğunu belirten futbolcu, yemeğin ne olduğunu hatırlayamasa da o zamandan bu yana bir daha böyle bir şey yapmadığını söyledi.

Victoria Beckham daha önce de yağda veya soslarda pişirilmiş yiyecekleri yemediğini, kırmızı et ve süt ürünlerini de tüketmediğini açıkladı. Ayrıca kaçamak yemeğinin bir parça tam tahıllı tost olduğunu ve doğum gününü meyveden yapılmış bir pastayla kutladığını söyledi.

"EVDE TEK OLDUĞUM ANLAR, EN KEYİFLİ YEMEK ZAMANI"





Eski futbolcu David Beckham ise dört çocuğunun ve eşinin evde olmadığı zamanlardan keyif aldığını, çünkü istediği şeyi pişirebildiğini belirtti. Victoria Beckham'ın çocuklarla birlikte kendi ebeveynlerinin partisine gittiği bir akşam, kendisi için hazırladığı kırmızı etten oluşan menüyü keyifle anlatan David Beckham, özellikle mangaldan çok keyif aldığını ayrıntılı bir şekilde dinleyicilerle paylaştı.

Üstelik David Beckham yemek yemeyi o kadar çok seviyor ki, kendisi için yemek yaptığı anları, "her şeyi yoluna koymak için en uygun zaman" olarak nitelendiriyor.