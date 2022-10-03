3 adımda çelik lavabolarınızı parlatın! Bu yöntemle çıkmayan lekelere veda edeceksiniz…

Paslanmaz çelik lavobalardaki lekeleri kolaylıkla nasıl çıkarabiliriz? Söyleyeceğimiz bu yöntemler, hem parlatıyor hem de zorlu lekeleri kolaylıkla çıkarıyor. Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.

SABUNLA OVALAYIN

Her şeyden önce, lavabonuzu bardak ve tabaklarla doluyken temizleyemezsiniz. Bu nedenle, boşaltın ve fişteki yiyecek kalıntılarını temizleyin. Hemen lekeleri de yıkamak için hızlı bir durulama yapın.

Ardından, lavabonuza ön fırçalama yapmak için birkaç damla bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir sünger kullanmak isteyeceksiniz. Duvarlar, gizli çatlaklar ve tapa deliği de dahil olmak üzere tüm lavaboyu kapattığınızdan emin olun. Musluğa da bir kez daha vermeyi unutmayın. Bunu yaptıktan sonra sabunlu suyu durulayın.