3 adımda çelik lavabolarınızı parlatın! Bu yöntemle çıkmayan lekelere veda edeceksiniz…

Paslanmaz çelik lavobalardaki lekeleri kolaylıkla nasıl çıkarabiliriz? Söyleyeceğimiz bu yöntemler, hem parlatıyor hem de zorlu lekeleri kolaylıkla çıkarıyor. Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.
SABUNLA OVALAYIN
Her şeyden önce, lavabonuzu bardak ve tabaklarla doluyken temizleyemezsiniz. Bu nedenle, boşaltın ve fişteki yiyecek kalıntılarını temizleyin. Hemen lekeleri de yıkamak için hızlı bir durulama yapın.
Ardından, lavabonuza ön fırçalama yapmak için birkaç damla bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir sünger kullanmak isteyeceksiniz. Duvarlar, gizli çatlaklar ve tapa deliği de dahil olmak üzere tüm lavaboyu kapattığınızdan emin olun. Musluğa da bir kez daha vermeyi unutmayın. Bunu yaptıktan sonra sabunlu suyu durulayın.
KABARTMA TOZU
Lavabonuz hala nemliyken, tüm yüzeylere kabartma tozu serpin. Kabartma tozu mükemmel bir temizlik maddesidir. Kiri ve yağı çözer ve lekeleri anında yok eder, ancak fazla kullanırsanız paslanmaz çeliğe zarar verebilir.
SİRKE KULLANIN
Ekstra temizleme gücü için, kabartma tozu üzerine damıtılmış beyaz sirke püskürtebilirsiniz. Bu, lekeleri çözen ve yerinden çıkaran gazlı bir kimyasal reaksiyon yaratacaktır; kabartma tozu ve sirkeyi temizlikte bu kadar iyi yapan da aslında budur. Bu karışım oldukça güçlü kokabilir, ancak sirke filigranları ve kireci çıkarmada mükemmeldir, bu nedenle odayı havalandırmaya ve buna dayanmaya değer.
Çözeltinin iyice dağılması bitene kadar bekleyin ve ardından durulayın. Elinizde sirke yoksa limon burada kullanabileceğiniz başka bir seçenek. Basitçe ortadan ikiye kesin ve kabartma tozunun üzerine bir parçayı koyarak ovalayın. Sirke gibi, limon suyu da kireci çıkarmak için yararlıdır, ayrıca harika kokar. Bitirdikten sonra durulayın.