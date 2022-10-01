3 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor! Bu yöntem hem pratik hem de kolay...

Pek çok kişinin hiç hoşlanmadığı bir ev işi olarak tuvalet temizliğini bu püf noktalar ile kolayca ve kısa sürede halledebilirsiniz.
EN SEVİLMEYEN EV İŞİ
En sevilmeyen ev işlerinin ne olduğuna dair yapılan bir ankette katılanların %67'si oyunu tuvalet temizliğinden yana kullandı. Ortalama bir insan ömrünün bir buçuk yılını tuvalette geçirmektedir…
Ankette yer alan diğer seçenekler arasında ise kirli çarşaflar, lekeli kupalar ve kirli/yıkanmamış bulaşıklar bulunuyordu. Bu seçeneklerin hepsi katılımcılar arasında yüzde 10 ila 12'si tarafından oy aldı. Ancak bunların hepsi göz ardı edilemeyecek kadar önemli temizlik işleridir. Sonuç olarak, ortalama bir insan zamanının üçte birini yatakta geçirdiği gibi ömür boyu sayısız miktarda bardaktan çay veya kahve içer.
TUVALETİ TEMİZLEMENİN PRATİK YOLU
Tuvaleti temizlerken ihtiyacınız olan malzemelerin arasında lastik eldiven, diş fırçası (sadece tuvaleti temizlemek için kullanacaksınız), klozet temizleyicisi, klozet fırçası, çok amaçlı temizleyici ve kağıt havlu bulunuyor.
Bez yerine kağıt havluları tercih etmek ise daha sonra tekrar yıkanması gerekmediği için pratiklik kazandırır.
Öncelikle oturma kısmı ve kapak da dahil olmak üzere tuvalete çok amaçlı temizleyici sıkın. Dilerseniz kendi temizleyicinizi de yapabilirsiniz. Sadece 3 bardak musluk suyu ve bir yemek kaşığı bulaşık deterjanını karıştırabilirsiniz.
Ardından, klozet temizleyicisini klozetin kenarının altına dökün.Son olarak tuvaleti yukarıdan başlayarak tüm yüzeyleri kağıt havluyla silin.
Bu noktada tuvaletin tabanını atlamamanız önerilmektir. Aynı zamanda menteşeler de dahil olmak üzere her türlü zorlu köşe ve çukur kısımlar için diş fırçasını kullanabilirsiniz.
Klozet temizleyicisini klozetin iç kısımlarında bir süre beklettikten sonra klozeti temizlemek için klozet fırçasını kullanabilirsiniz.
Fırçayı klozetin içinde bırakın ve durulamak için sifonu çekin, ardından fırçayı kuruması için bir dakika oturağın altında sıkıştırın.