3 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor! Bu yöntem hem pratik hem de kolay...

Pek çok kişinin hiç hoşlanmadığı bir ev işi olarak tuvalet temizliğini bu püf noktalar ile kolayca ve kısa sürede halledebilirsiniz.

EN SEVİLMEYEN EV İŞİ

En sevilmeyen ev işlerinin ne olduğuna dair yapılan bir ankette katılanların %67'si oyunu tuvalet temizliğinden yana kullandı. Ortalama bir insan ömrünün bir buçuk yılını tuvalette geçirmektedir…

Ankette yer alan diğer seçenekler arasında ise kirli çarşaflar, lekeli kupalar ve kirli/yıkanmamış bulaşıklar bulunuyordu. Bu seçeneklerin hepsi katılımcılar arasında yüzde 10 ila 12'si tarafından oy aldı. Ancak bunların hepsi göz ardı edilemeyecek kadar önemli temizlik işleridir. Sonuç olarak, ortalama bir insan zamanının üçte birini yatakta geçirdiği gibi ömür boyu sayısız miktarda bardaktan çay veya kahve içer.