4 Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri - Dört Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

Dünyada olduğu kadar kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan pilav, en sık tüketilen yemeklerden biridir. Pirinç pilavı, aynı zamanda temel bir besin kaynağı olarak da oldukça sık tercih edilir. Güzel bir pirinç pilavı sunmak isteyenlerin, doğru oranda pirinç, su ve tuz kullanması oldukça önemlidir. 4 kişilik pilava kaç bardak pirinç gider, 4 kişilik pilav kaç bardak pirinçten yapılır ve ne kadar tavuk gider sorular çok sık araştırılmaktadır. Tarif defterlerinde yer alan denenmiş ölçülerle 4 kişilik pilav tarifi ve ölçüleri dikkate alınmalıdır.

4 Kişilik Pilava Kaç Bardak Pirinç Gider?

4 kişilik pilav için gerekli olan malzemeler şöyledir:

2 su bardağı baldo veya pilavlık pirinç

3 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı arpa şehriye

1 tatlı kaşığı tuz

4 Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri:

Pirinçler bir kaba konur ve üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir. Yaklaşık 1 saat, pirinçler nişastasından ayrılana kadar sıcak suda bekletilir. Nişastasından ayrılan pirinçler, süzgeç yardımıyla süzülür. Pilavın pişeceği tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı eklenir. 4 yemek kaşığı arpa şehriye ve 2 su bardağı pirinç kısık ateşte kavrulur. 4-5 dakika kavrulan şehriye ve pirincin üzerine 3 su bardağı sıcak su eklenir. Tercihe göre su yerine tavuk suyu da eklenebilir. 1 tatlı kaşığı tuzun da eklenmesiyle yüksek ateşte, kapağı kapalı şekilde kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra ocağın ateşi kısılır ve pilavın suyunu çekmesi beklenir. Suyunu çeken pilav, dinlendirildikten sonra servis edilmeye hazırdır.

4 Kişilik Pilava Ne Kadar Tavuk Gider?

4 kişilik pilavın yanında tavuk tercih edeceklere, 500 gram tavuk göğsü yeterli olacaktır. Tavuk göğsü tercih etmek istemeyenler, aynı ölçüde but da tercih edebilir.