40 gün boyunca zeytinyağlı kudret narı yediğinizde hastane yolunu unutacaksınız! Bu yöntemi denemeyen bin pişman

Tüm vücudunuzu baştan sona yenileyecek bu mucize besin, günlük olarak tüketildiğinde sağlığınızı en iyi seviyeye taşıyacak. Zeytinyağı ile karıştırıldığında mide problemlerinden kansere her derdinize çare olacaktır.
ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI YAPIMI
Bu karışımı yaparken uygulayabileceğiniz iki ayrı yöntem bulunuyor. Aceleniz yoksa ilk yöntem daha etkili sonuçlar verebilir.
Öncelikle kudret narını tamamen temizlendiğinden emin olana kadar yıkayın. Ardından çekirdeklerini çıkarıp meyvesini küçük parçalar halinde bölün. Cam bir kavanozun içerisine koyun ve yarıya kadar hakiki zeytinyağı doldurun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve bir ay boyunca direkt güneş ışığı almamasına özen göstererek bekletin. 30 günlük sürecin ardından kapağını açıp günlük olarak tüketebilirsiniz.
Eğer vaktiniz kısıtlı ve zeytinyağlı kudret narını hemen tüketmeniz gerekiyorsa bu yöntem tam size göre. İlk olarak kudret narını güzelce yıkayıp kırmızı çekirdeklerini ayıklayın. Bir kavanozun içerisine alıp 1 bardak saf zeytinyağı ilave edilmelidir. Dikkatli bir şekilde karıştırılması gereken bu bileşimden günlük 1 tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Dilerseniz üzerine bir miktar bal da ilave edebilirsiniz.
NASIL TÜKETİLMELİ
Bu tarifi uygularken dikkatli olmanız gereken bazı noktalar bulunuyor. Öncelikle günde 1 tatlı kaşığından fazla kesinlikle tüketmemelisiniz. Aksi halde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kudret narı genel olarak kesinlikle bu miktardan fazla yenmemelidir.
Kudret narına ekleyeceğiniz zeytinyağı mutlaka saf ve kaliteli olmalıdır. Aksi halde etkisini yeterince göstermeyecektir.
Kudret narının çekirdekleri toksik etki yaratarak tüketildiğinde sizi zehirleyebilir. Bu nedenle hiçbir koşulda çekirdeklerini tüketmediğinizden emin olun.
Karışımızı hazırladığınız kavanoz oda sıcaklığında saklanmaya uygundur. Soğukta donacağı için buzdolabında saklanması önerilmez. Odada kuru, güneş görmeyen ve serin bir yerde saklayabilirsiniz.
ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI FAYDALARI
Kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olan bu besin, diyabet hastalarına da önerilmektedir. Sadece bu rahatsızlık için bal ile karıştırılmadan sade olarak tüketilmesi tavsiye edilir.
Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olurken, iyi kolesterol dengelenmesini sağlar.
Kudret narı içerisinde beta karoten ve a-karoten adlı bileşenler sayesinde göz sağlığını korumada oldukça etkilidir. Aynı zamanda görüş keskinliğinin de artmasını sağlar.
Cilt problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Sivilce, akne gibi sorunların tamamen giderilmesine yardımcıdır.
Kilo vermeye yardımcıdır. Düzenli tüketildiğinde şeker ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur, iştahı azaltır.
Aynı zamanda cilt yüzeyine uygulanarak yaraların tedavisinde de kullanılabilir. Yaraların hem çabuk iyileşmesini hem de yara izinin kalmamasına yardımcı olur.
Midedeki rahatsızlıkların giderilmesini sağlar. Düzenli tüketildiğinde reflü, gastrit ve ülser gibi hastalıkları tedavi ettiği bilinmektedir.
Tümör oluşumunu engellediği bilinmektedir. Bu nedenle kanserden korunmak için de düzenli tüketimi önerilmektedir.
İçerdiği yoğun C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Zeytinyağlı kudret narını düzenli olarak yerseniz bir daha kolay kolay hasta olmazsınız.
Sindirim sistemi rahatsızlıklarını giderir. Kabızlığı önler ve vücudun besinleri sağlıklı bir şekilde sindirimesine yardımcı olur.
Kemik gelişimine destek olarak kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçer. Özellikle ilerleyen yaşlarda kemik erimesine bağlı kırıkların da önüne geçer.
Kronik astım gibi hastalıkların etkilerini azaltır. Solunum yolunu rahatlatır, bronşiti engeller.
Damar tıkanıklığını engelleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltır.
ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARINI KULLANMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER
Zeytinyağlı kudret narı her ne kadar faydalı bir yiyecek olsa da özellikle kronik rahatsızlığı olanların, hamile ve emziren anneler ile düzenli ilaç kullananların tüketmeden önce mutlaka bir hekime danışması gerekmektedir. Her besinde olduğu gibi, zeytinyağlı kudret narının fazla tüketimi de negatif yan etkiler göstermesine sebep olabilir. Bu yiyeceğin aşırı tüketilmesi, ishal ve mide ağrısına yol açabilir. Ayrıca kalp ritminde bozulmalar, ateş ve baş ağrısı gibi etkileri olabileceğinden aşırıya kaçmadan tüketilmesi büyük önem taşır.