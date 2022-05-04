40 gün boyunca zeytinyağlı kudret narı yediğinizde hastane yolunu unutacaksınız! Bu yöntemi denemeyen bin pişman

Tüm vücudunuzu baştan sona yenileyecek bu mucize besin, günlük olarak tüketildiğinde sağlığınızı en iyi seviyeye taşıyacak. Zeytinyağı ile karıştırıldığında mide problemlerinden kansere her derdinize çare olacaktır.

Bu karışımı yaparken uygulayabileceğiniz iki ayrı yöntem bulunuyor. Aceleniz yoksa ilk yöntem daha etkili sonuçlar verebilir.

Öncelikle kudret narını tamamen temizlendiğinden emin olana kadar yıkayın. Ardından çekirdeklerini çıkarıp meyvesini küçük parçalar halinde bölün. Cam bir kavanozun içerisine koyun ve yarıya kadar hakiki zeytinyağı doldurun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve bir ay boyunca direkt güneş ışığı almamasına özen göstererek bekletin. 30 günlük sürecin ardından kapağını açıp günlük olarak tüketebilirsiniz.

Eğer vaktiniz kısıtlı ve zeytinyağlı kudret narını hemen tüketmeniz gerekiyorsa bu yöntem tam size göre. İlk olarak kudret narını güzelce yıkayıp kırmızı çekirdeklerini ayıklayın. Bir kavanozun içerisine alıp 1 bardak saf zeytinyağı ilave edilmelidir. Dikkatli bir şekilde karıştırılması gereken bu bileşimden günlük 1 tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Dilerseniz üzerine bir miktar bal da ilave edebilirsiniz.