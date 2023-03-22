45 kilo veren kız inanılmaz yolculuğunu paylaştı! "Bu süreçte yiyeceklerde yaptığım tek değişiklik... "

Kendisine tıbbi bir durum teşhisi konmamış olsa da, kilo kaybının onu soğuğa karşı aşırı duyarlı hale getirdiğini iddia ediyor.

Şunları söyledi: "Vücudum artık kışın aşırı derecede üşüyor. Karşılaştıracak olursak, eskiden bir fırtınada bile ceket giymeme gerek yoktu ancak şuan sıcak havada bile sürekli üşüyorum. Annemle babam bana elektronik el ısıtıcıları bile aldı çünkü artık 7/24 sadece bir buz küpüyüm. Bu tıbbi bir durum ya da deri aldırmanın bir yan etkisi değil ama, büyük kilo kaybından sonra meydana gelme eğiliminde olan bir şey. Yağ bizi sıcak tutar, bu nedenle önemli miktarda vücut yağını kaybettiğimizde vücudumuzu şok eder. Doktorum bunu söyledi ve zamanla soğuk artık eskisi kadar etkili olmayacağını söyledi ama hayatımın büyük bir bölümünde kilolu olduğum için kış soğuğuna hiç bu kadar hissetmemiştim. Bu yüzden kilo verdiğim için pişman değilim, şu an sağlıklı olduğum için mutluyum ve benim için en önemli olan da bu."