45 kilo veren kız inanılmaz yolculuğunu paylaştı! "Bu süreçte yiyeceklerde yaptığım tek değişiklik... "

Durumun farkına varması doktorların ona pre-diyabetik olduğunu ve kilo vermezse sağlığının bozulacağını söylediklerinde oldu. Bu durumun onu "korktuğunu" söyledi.
Şimdi hikayesini başkalarına yardım etmek adına sosyal medyada paylaşıyor. Vazquez gençliğinde sahip olduğu kilonun sağlığını hayatının sonuna kadar etkileyeceğini öğrendiğinde ne kadar korktuğunu dile getiriyor.
"Hayatımın büyük bir kısmında fazla kiloluydum ve her zaman fazla kilolu olacağımı düşündüm. Kilo vermek gerçekten zor ve korkutucu bir süreçti. Ama hayat kısa ve eğer denemezsem kendime kötülük etmiş olacağımı biliyordum." Şu anda "her zamankinden daha iyi" hissetmesine rağmen, ardından gelecek şok edici yan etkileri beklemiyordu.
Kendisine tıbbi bir durum teşhisi konmamış olsa da, kilo kaybının onu soğuğa karşı aşırı duyarlı hale getirdiğini iddia ediyor.
Şunları söyledi: "Vücudum artık kışın aşırı derecede üşüyor. Karşılaştıracak olursak, eskiden bir fırtınada bile ceket giymeme gerek yoktu ancak şuan sıcak havada bile sürekli üşüyorum. Annemle babam bana elektronik el ısıtıcıları bile aldı çünkü artık 7/24 sadece bir buz küpüyüm. Bu tıbbi bir durum ya da deri aldırmanın bir yan etkisi değil ama, büyük kilo kaybından sonra meydana gelme eğiliminde olan bir şey. Yağ bizi sıcak tutar, bu nedenle önemli miktarda vücut yağını kaybettiğimizde vücudumuzu şok eder. Doktorum bunu söyledi ve zamanla soğuk artık eskisi kadar etkili olmayacağını söyledi ama hayatımın büyük bir bölümünde kilolu olduğum için kış soğuğuna hiç bu kadar hissetmemiştim. Bu yüzden kilo verdiğim için pişman değilim, şu an sağlıklı olduğum için mutluyum ve benim için en önemli olan da bu."
Drea'nın diyeti nasıl değişti?
Drea'nın yaşadığı büyük kilo kaybı, diyetini gözden geçirmesinden sonra gerçekleşti. İşte şimdi yediklerine kıyasla eskiden yedikleri:
ÖNCE:
Kahvaltı: Önceki akşamdan kalan yemekler
Öğle yemeği: İki paket ramen eriştesi
Akşam Yemeği: Büyük bir tabak ev yapımı yemek
Atıştırmalıklar: Tatlılar, gazlı içecekler veya cips
ŞİMDİ:
Kahvaltı: Üzerine granola veya muz ile yoğurt
Öğle yemeği: Yağsız et (hindi veya tavuk) ve sebze veya sahanda yumurta, beyaz peynir ve acı sos ile avokado tostu
Akşam Yemeği: Peynirli brokoli ile ızgara tavuk
Atıştırmalıklar: Pirinç kekleri, nohut pufları veya çikolatalı humus
Kilo verme yolculuğuna 2018'de 18 yaşındayken kalori açığı, daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve haftalık egzersiz rutini benimseyerek başladı.
Vasquez, her seferinde 30 dakika kardiyo ve bir saat ağırlık çalışmasıyla haftada dört ila beş gün spor salonuna gitmeye başladı.
"Yıllarca kilo vermeye çalıştım ama sonunda hep umudumu kaybettim ve sağlıksız alışkanlıklara geri döndüm. Yemek bağımlısıydım ve bu gerçeği çocuk doktorum bana pre-diyabetik olduğumu söylediğinde anladım. Sonunda biraz kilo vermek için bir kalori açığı oluşturmaya karar verdim ve düşündüğüm kadar korkutucu ve zor değildi. Yaklaşık altı ay boyunca farklı kardiyo formları, yürüme, koşma, merdiven basamakları ve aynı şekilde ağırlık çalışması yaptım. Ardından, bugüne kadar devam ettiğim ve şu anda ana egzersiz şeklim olan uzun mesafe koşusu yapmaya başladım."
TAM BİR YOLCULUKTU
"İnternette kalori açığı yaratmakla ilgili bir videoyla karşılaşana kadar hiçbir şeyin yardımcı olmayacağını düşünerek pek çok farklı diyet denedim. Yediklerimin kilo vermede önemli bir faktör olduğunu biliyordum, ancak egzersiz yapmak da sürece yardımcı oldu."
Kilo verdikten sonra vücudundaki fazla deri nedeniyle vücut dismorfisi ile mücadele etti ve fazla deriyi aldırmak için ameliyat olmaya karar verdi.
"Ameliyat olmak gerçekten zor bir karardı, olup olmamak arasında gidip geliyordum."
Drea, deri aldırma ameliyatını Haziran 2021'de yaptırdı ve toplamda 4 kilo fazla deri alındı.
"Çok gergindim ama heyecanlıydım, sonunda o fazla derinin altında uğruna çalıştığım her şeyi görmeyi o kadar çok istiyordum ki. Yaklaşık iki ay süren ağrıdan sonra tamamen iyileştim. Oldukça uzun bir yolculuktu ama kararımı değiştirmezdim."