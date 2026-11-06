5 bin yıl boyunca toprağın altında kaldılar! Kütahya’daki kazıdan çıkan buluntu şaşırttı

Gürdal, buluntuların yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine tarihlendirildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız kazılarda oda içindeki fırının bulunduğu alanda, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek bulduk. Ekmeklerin etrafında buğday ve mercimek kalıntılarına da rastladık. Bu da yangın çıkmadan önce orada bir raf bulunduğunu gösteriyor. Rafın üzerinde çuvallarda veya torbalarda tarım ürünleri ve ekmek de bulunuyormuş. Yangın sırasında rafın yıkılmasıyla bunlar karışık halde ele geçmiş oldu."

MÜZEDE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Gün yüzüne çıkarılan ekmekler ile buğday ve mercimek kalıntılarının Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde sergilenmeye başladığını belirten Gürdal, ziyaretçilerin buluntuların bugüne nasıl ulaştığını merak ettiğini anlattı.

Gürdal, söz konusu eserlerin müzede en fazla ilgi gören buluntular arasında yer aldığını belirterek, "Seyitömer Höyüğü, müzelerimizde sergilenen eserlerin aslında büyük bir bölümünü oluşturuyor. Seyitömer Höyüğü eserleri, döneminin günlük ve sosyal hayatına, sanat anlayışına ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin çeşitli veriler sunuyor." dedi.