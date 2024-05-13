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54 yıldır dişlerini fırçalamayan adam şoke etti! "Hiç çürüğüm yok..."

Son günlerde sosyal medyada adeta viral olan bir video, bildiğimiz tüm hijyen kurallarını yerle bir eden cinsten! 62 yaşındaki bir adam, tam 8 yaşından bu yana dişlerini "hiç fırçalamadığını" söyledi. Bu video ise milyonlar izlendi! İşte dehşete düşürecek o detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:04
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54 yıldır dişlerini fırçalamayan adam şoke etti! Hiç çürüğüm yok...

Diş sağlığı ile ilgili düzenli fırçalamanın önemini defalarca duymuşuzdur. Hatta edindiğimiz ilk alışkanlıkların da başında geliyor.

Fakat bir adam, bu alışkanlığı tamamen reddetmiş durumda ve sosyal medyada neden reddettiğine dair yaptığı açıklama büyük bir gündem haline dönüştü.

Adam, düzenli olarak dişini fırçalamanın, dişlerine "zarar vereceğine" ve diş katmanlarının hasar göreceğine inanıyor.

Üstelik hiçbir zaman "çürüğünün" olmadığını iddia eden adam, büyük dikkat çekti. Dişlerini temizlemek için ise hidrojen peroksit kullandığnı belirtti. Fakat bu oldukça tehlikeli bir işlem.

Fakat uzmanlar, bu konuda bunun doğru bir seçim olmadığını özellikle vurguluyor. Dişlerin doğru şekilde temizlenmesi, ağız sağlığı için olmazsa olmaz.

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