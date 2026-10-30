54 yıllık para koleksiyonunu Kütahya antika pazarında meraklılarıyla buluşturuyor

Kütahya'da kurulan antika pazarında eski paralar koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Pazarda tezgâh açan 69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, yarım asrı aşan koleksiyonculuk tecrübesiyle geçmişten günümüze uzanan çok sayıda eseri meraklılarıyla buluşturuyor.



Eskişehir'de yaklaşık iki buçuk yıldır antika pazarlarında alım satım yaptığını anlatan Büyükkıdan, Kütahya antika pazarına ise dört aydır düzenli olarak geldiğini ifade etti. Eski kâğıt ve madeni paraların yanı sıra gümüş paralar ve pullarla da ilgilendiğini belirten Büyükkıdan, yıllar boyunca oluşturduğu koleksiyonunu şimdi diğer koleksiyonerlerin beğenisine sunduğunu kaydetti.



ÇOCUKLUK YILLARINDA BAŞLAYAN KOLEKSİYON TUTKUSU

Para koleksiyonculuğuna çocukluk yıllarında başladığını dile getiren Büyükkıdan, bu merakının temelinde dedesinden kalan birkaç paranın bulunduğunu söyledi.

Dedesinin biriktirdiği paraları toplamaya devam ettiğini ve yıllar içinde koleksiyonunu genişlettiğini anlatan Büyükkıdan, yaşının ilerlemesiyle birlikte alım satım yapmaya yöneldiğini belirtti.

Koleksiyonculuk geçmişinin 54 yılı bulduğunu, alım satım işini ise yaklaşık üç yıldır yaptığını aktaran Büyükkıdan, koleksiyonunu geliştirmek ve eksik parçalarını tamamlamak için de para almayı sürdürdüğünü ifade etti.