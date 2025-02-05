55 yaşındaki Jennifer Lopez’in gençlik sırı bu içecekteymiş! Gençlere taş çıkartıyor…

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla her dönem adından sıkça söz ettiren Jennifer Lopez, güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanıyor. 55 yaşında olmasına rağmen 30larında gösteren Jennifer Lopez'in genç ve fit kalmasının sırlarını sizler için araştırdık.

BESLENME

Jennifer Lopez, güne düşük kalorili kinoalı bir shake içerek başlıyor. Öğle yemeklerinde ise balık ve haşlanmış sebze ağırlıklı besleniyor. Günün son öğününde ise beyaz et, fasulye ve pirinç pilavı gibi düşük kalorili yiyecekler yiyor. Akşam yemeğinden sonra su hariç bir şey tüketmiyor ve fit görünümünü böyle koruyor.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIYOR

Yüzünün genç görünümünü güneş kremine borçlu olduğunu açıklayan dünya starı, güneş kreminin cildini zararlı ışınlardan koruyarak yaşlanmayı geciktirdiğini belirtiyor. Bu yüzden düzenli olarak güneş kremini sürüyor.