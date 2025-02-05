55 yaşındaki Jennifer Lopez’in gençlik sırı bu içecekteymiş! Gençlere taş çıkartıyor…

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla her dönem adından sıkça söz ettiren Jennifer Lopez, güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanıyor. 55 yaşında olmasına rağmen 30larında gösteren Jennifer Lopez'in genç ve fit kalmasının sırlarını sizler için araştırdık.
BESLENME
Jennifer Lopez, güne düşük kalorili kinoalı bir shake içerek başlıyor. Öğle yemeklerinde ise balık ve haşlanmış sebze ağırlıklı besleniyor. Günün son öğününde ise beyaz et, fasulye ve pirinç pilavı gibi düşük kalorili yiyecekler yiyor. Akşam yemeğinden sonra su hariç bir şey tüketmiyor ve fit görünümünü böyle koruyor.
GÜNEŞ KREMİ KULLANIYOR
Yüzünün genç görünümünü güneş kremine borçlu olduğunu açıklayan dünya starı, güneş kreminin cildini zararlı ışınlardan koruyarak yaşlanmayı geciktirdiğini belirtiyor. Bu yüzden düzenli olarak güneş kremini sürüyor.
EGZERSİZ YAPIYOR
Lopez ne olursa olsun egzersizlerini aksatmadığını ve bu egzersizlerini Tracy Anderson (Tracy Anderson, Indiana'da doğan Amerikalı bir fitness eğitmenidir) Metodu ile birlikte uyguladığını söylüyor. Ayrıca, dans etmeyi ihmal etmediğini belirtiyor.BOL SU TÜKETİYORBOL SU TÜKETİYOR
Güzeller güzeli Jennifer Lopez'in bir diğer sırrı ise bol su tüketmek. Bol su tüketerek yüzünün nemli kalmasını sağlıyor.
UYKU
Ünlü isim, dinlenmiş ve genç kalabilmek için düzenli uyumaya önem veriyor. Geceleri 7 ila 9 saat arası arası mutlaka uyuduğunu belirtiyor. Hatta işi olmadığı günlerde bu saat aralığı 10-11 saate kadar çıkıyor.
STRESTEN UZAK DURUYOR
Psikolojik sağlığın, fiziki sağlığı doğrudan etkilediğini bilen Lopez, stresle başa çıkmak için meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı yöntemler kullanıyor.