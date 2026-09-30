56 yaşında bilgisayarın tuşunu bilmiyordu, şimdi yazılım geliştiriyor!

Yakın zamanda kanser teşhisi alan, yürümekte zorlanan ve iki bacağında toplardamar tıkanıklığı bulunan Gönül Kahvecioğlu (56), yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen eğitimini sürdürmekten vazgeçmedi. Kızının tavsiyesiyle 55 yaşında üniversite sınavına giren Kahvecioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni (OMÜ) kazandı. Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Bölümü'nde eğitim gören Kahvecioğlu, tamamladı. Kahvecioğlu, halen belediyeye gidip öğrendiklerini pekiştirmeye ve iş arkadaşlarına yardımcı olmaya devam ediyor.





"TÜM ORGANLARIM BİTMİŞ VAZİYETTE, BENİM GİBİ HASTALARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Hastalıklarına rağmen hem okuyarak hem de çalışarak gençlere ve kendisi gibi sağlık sorunları yaşayan insanlara örnek olmak istediğini belirten Gönül Kahvecioğlu, "Maalesef beni birçok hastalık yakaladı. Kanserden tut şeker, astım, tansiyon, migren yani bütün organların hepsi bitmiş vaziyette. Şu anda da hastalık bacaklarıma vurdu. Toplardamar tıkanıklığı var. Tamamen hayattan ümit kesmiştim. Kızım tekrar beni hayata döndürmek için üniversite sınavlarına girdik. Daha önce mimari restorasyonu kazanmıştım. Uzak şehirlerde olduğu için gidememiştim. Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni kazandım ve kayıt oldum. Hayata tekrar tutunmak için hem gençlere örnek hem benim gibi hasta olan insanların hastalığıyla mücadele edebilmesi için, savaşması için şu anda üniversitedeyim" dedi.



"BİLGİSAYARIN B'SİNİ BİLMİYORDUM, STAJDA 10 PARMAK KULLANMAYI ÖĞRENDİM"

Üniversite eğitiminin yanı sıra stajın da kendisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Kahvecioğlu, "Üniversitede tüm bölümlerde staj zorunlu oluyor. Burası da bilgi işlem bölümü. Stajımı yaptım. 56 yaşında biri ilk kez staj yapıyor. Stajımın birinci haftasında işimiz kablo çakmaktı. İkinci haftamız 10 parmak çalışmasıydı. Sonrasında 10 parmağı geliştirip proje yapmamız gerekiyordu. Belediyedeki çalışma arkadaşlarımın hepsi tek tek bana bir abi, bir kardeş, bir hoca gibi yardım ettiler. O yüzden hepsine minnettarım. Staj öncesi bilgisayarın B'sini bile bilmiyordum. Ben eskiden daktilo kullanırdım. Bilgisayarla hiç alakam yoktu. Şimdi 10 parmağı öğrenince en azından açmayı, kapatmayı, onları yapmayı biliyorum" diye konuştu.



"İKİ BACAĞIM DA ÇÜRÜMEYE BAŞLADI, SAVAŞMAYI BIRAKIRSANIZ KAZANAMAZSINIZ"

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını dile getiren Kahvecioğlu, "Vücudumun her bir organı komple bitmek üzere. İyi huylu kanser teşhisi koyuldu. Boğaza şu anda sarıldı. Ayrıca koltuk altı ve bütün vücuda lezyonlar dağıldı. En kötüsü şu anda benim bacaklarımda toplardamar tıkanıklığı. Her iki bacakta da çürüme başlıyor. Şeker hastalığı da var. Bu beni çok perişan duruma getiriyor. Ellerimde şu anda kitleler var, parmaklarım da çalışmamaya başladı. Belimde de 18 sinir sıkışması var, hareket edemiyorum. Hastalık sonrası kendinizi bırakırsanız direkt bitiyor. Çok hızlı ilerliyor ve çok hızlı sarıyor. Hayatla mücadelede önce Allah'a inanmak gerekiyor. Bunun Allah'tan geldiğini bilmeniz gerekiyor ve savaş vermeniz gerekiyor. Savaşı ve pozitif enerjiyi bırakmadığınız takdirde başarabilirsiniz. Bir şeyler hayata verebilirsiniz. En azından sizden sonraki gelen nesil de böyle yapabilir. Bu hastalıktaki insanların çok mücadele etmesi gerekiyor ve okumanın ayrıca yaşı yok" ifadelerini kullandı.

Üniversiteye gitmenin kendisine moral verdiğini belirten Kahvecioğlu, "Amfiye gitmek bana çok iyi geldi. Bana hiçbir hekim 20 yıldır kilo verdiremedi. Çünkü benim metabolizmam ölü. Benim beynim 20 yaş geriye tekrar gidip 5 kilo şu anda verdim. O öğrencilerin içinde, o amfideki verilen mutluluk sayesinde otomatik olarak ben 15 kilo verdim" şeklinde konuştu.