56 yıl sonra "gelinlik" giydi! Hayalleri gerçek oldu: “Televizyonlarda gelin gördüğümde ağlıyordum…”

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evlendikleri zaman maddi durumlarından dolayı düğün yapamayan çift 56 yıl sonra hayallerini gerçekleştirerek düğün heyecanını yaşadılar. 5 çocuk sahibi Güllü (75) ve Mustafa Güneş (79) için düğün organizasyonu gerçekleştirildi
Burada çiftin temsili nikahı kıyıldı.
Çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Güneş, "Köyde evlendiğim için hanımıma gelinlik giydirememiştim. Şimdi bunu başardık. Çok mutluyum ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Güllü Güneş ise duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları belirtti:
"Güvercin nasıl uçuyorsa ben de öyle uçuyorum şu an. Gelinlik giyememiştim, eşimin durumu yoktu. İçimde kaldı. Televizyonlarda gelin gördüğümde ağlıyordum. Eşime diyordum 'Kadınlar giyiyor ben neden giyemiyorum' demiştim."