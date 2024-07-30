56 yıl sonra "gelinlik" giydi! Hayalleri gerçek oldu: “Televizyonlarda gelin gördüğümde ağlıyordum…”

Evlenen her çifti isteği hayalleri gibi bir düğün yapmaktır. Ancak Aydınlı bir çift istedikleri gibi bir düğün yapamamışlardı. Damat Mustafa Güneş, evlendiklerinde köyde oldukları için eşine gelinlik giydiremediğini ancak 56 yıl sonra hayallerini gerçekleştirerek bu mutluluğu yaşadığını ifade etti.

AA Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:58 PAYLAŞ ABONE OL

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evlendikleri zaman maddi durumlarından dolayı düğün yapamayan çift 56 yıl sonra hayallerini gerçekleştirerek düğün heyecanını yaşadılar. 5 çocuk sahibi Güllü (75) ve Mustafa Güneş (79) için düğün organizasyonu gerçekleştirildi

Burada çiftin temsili nikahı kıyıldı. Çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Güneş, "Köyde evlendiğim için hanımıma gelinlik giydirememiştim. Şimdi bunu başardık. Çok mutluyum ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.