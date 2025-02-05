6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ikinci yılında minik Hazal’dan ’deprem çantası’ hatırlatması

Hatay'da Yıkılan Binanın Enkazından Çıkarıldığında Su İçmek İsteyip İstemediği Sorulduğunda "Yok, Daha Muayene Olmadım" Yanıtıyla Hafızalara Kazınan 7 Yaşındaki Hazal Güner: "İki sene önce çok kötü şeyler yaşandı, bunların unutulmaması beni mutlu eder. Her vatandaş deprem çantası bulundurmalı."

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve enkazda annesinin kucağında tam 72 saat kalan Hazal Güner, ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurduğu Mersin'de ilkokula başladı ve okuma yazma öğrendi. Hazal, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından, her vatandaşın deprem çantası bulundurmasının önemine dikkat çekiyor.

Ağabeyi Ahmet Efe'nin hayatını kaybettiği depremde annesiyle kurtarılan Hazal, enkazdan çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna verdiği "Yok, daha muayene olmadım" yanıtıyla hafızalara kazındı.

Hazal ile annesi Betül Güner, 11 gün Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Ailesiyle Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşen Hazal, bu yıl Şehitishak İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı ve okuma yazma öğrendi.

Baba Rauf Güner, depremin ardından Mersin'de yerleştiklerini söyledi.

Hatay'a iki ayda bir gidip geldiklerini belirten Güner, "Memleketimizi artık tanıyamıyoruz. Bizim sokak, mahalle nerede kestiremiyoruz. Acı bir durum. Şu an bir yerde deprem olduğunda yine o ana gidiyoruz, yaşadıklarımız aklımıza geliyor. Tarsus'a artık adapte olduk. Ev sahibimiz çok destek oldu. Bir aile gibi olduk, bizi bırakmadılar." diye konuştu.

Güner, Tarsus halkının çok yardımsever olduğunu ve Hatay'a geri dönmeyeceklerini ifade etti.

Hazal'ın yeni hayatlarına hızlı şekilde adapte olduğunu dile getiren Güner, şöyle konuştu:

"Hazal'ın buraya alışmasında arkadaşlarıyla iyi anlaşması, yerli halkın sıcakkanlılığı etkili oldu. Zaman zaman vefat eden abisi aklına geliyor, duygulanıp ağlıyor. Çok akıllıdır. Öğretmenlerini çok seviyor. Arkadaşlarına bileklik yapıp hediye ediyor. Kendinde fazla ne varsa kalanı çevresine dağıtıyor. Hayat dolu bir çocuk, bizi de hiç üzmez. "