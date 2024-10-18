60 yıldır ata mesleğini devam ettiriyorlar! Baydemir kardeşler: "Sanat, altın bileziktir..."

Mesut Baydemir ise yarım asırdan fazla süredir ağabeyi ile hem sosyal hayatta hem işte birlikte olduklarını anlattı.

Ata mesleğini devam ettirdiklerini ifade eden Baydemir, demiri işlemeyi çocuklarına da öğrettiklerini ancak sürdürme konusunda bekledikleri desteği bulamadıklarını aktardı.