



ÜNİVERSİTENİN AA001 SİCİL NUMARALI AKADEMİSYENİ

Kayıtlarda AA001 sicil numaralı akademisyeni olduğu üniversitenin çiçeği burnunda öğrencilerinden olan evli ve 2 çocuk babası Tütenk, "Ahşap yakma ve hat gibi sanatları alaylı olarak öğrenmiştim. Şimdi burada mektepli olacağım. Benim yaşımda olup da yeniden üniversiteye giren hoca var mıdır bilmiyorum. En yaşlısı herhalde benimdir. Üniversite görevlilerinin çoğu benim burada okuduğumu bilmiyordur. Yıllardır hocalık yaptığım için kapıyı açıyorlar geçiyorum. Öğrencilerin çoğu da beni hoca biliyor. Sınıf arkadaşlarım ise 'Ahmet Hoca' diye hitap ediyor" diye konuştu.