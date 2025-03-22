65 yaşında okuma yazma öğrenmeye başladı! Son cümlesi yürekleri dağladı

Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir, müracaatı üzerine açılan kursta tek başına okuma yazma öğreniyor.

AA Giriş Tarihi: 22.03.2025 09:59 PAYLAŞ ABONE OL

Keşap ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Demir, ömrü boyunca eksikliğini hissettiği okuma yazmayı öğrenebilmek için Eylül 2024'te Keşap Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurdu. Başka müracaat olmamasına rağmen Demir'in başvurusunu kabul eden merkez tarafından haftanın üç günü birinci kademe okuma yazma kursu düzenlendi.

Tek başına derslere devam eden Demir, okuma yazmayı tam olarak öğrenebilmenin hayalini kuruyor. Ayşe Demir, çok istemesine rağmen ailesi tarafından çeşitli nedenlerle okula gönderilmediğini söyledi. Okula gidememenin üzüntüsünü her zaman yaşadığını belirten Demir, "Okumayı çok istiyorum, heyecan yapıyorum. Okutmadılar, ben de bu zamanda geldim, okuma yazma öğrenmek istiyorum." dedi.