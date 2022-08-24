7 adımda bulaşık makinesini pırıl pırıl yapın! Temizlik uzmanlarının sır gibi sakladığı bu yöntem...

Zaman içinde kullanıldıkça bulaşık makinesinin tahliye filtresinde, tahliye hortumunda, püskürtme kolunda veya başka bir yerinde yiyecek parçacıkları birikebilmektedir. Ek olarak makinenin içerisinde duran su veya kalan nem, bulaşık makinesinin içinde küf oluşumuna da neden olabilir.
BULAŞIK MAKİNESİ NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Bulaşık makinesinin ne sıklıkla temizlenmesi gerektiği ne kadar çok kullanıldığına bağlığıdır. Genel olarak ise uzmanlar iki ila dört ayda bir temizlenmesini önermektedir. Eğer sürekli kullanılan bir bulaşık makinesi söz konusu ise ayda bir temizlenmesi önerilir.
Bunun dışında aşağıdaki durumlardan biri veya birden fazlası mevcutsa süreden bağımsız olarak temizlik zamanı gelmiş demektir.
BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİ
Gerekli malzemeler;
TEMİZLİK ADIMLARI
İçini tamamen boşaltın
Bulaşık makinesinin içerisinde bulunan tüm bulaşıkları, çatal ve bıçakları çıkarın. Raflar çıkabiliyorsa onları da çıkarın. Bu sayede temizlik daha kolay hale gelecektir.
Rafları ve contaları yıkayın
Sabunlu su ve sert bir fırça yardımı ile rafları ve kapı contalarını ovarak temizleyin. Sabunlu su yerine bir ölçü sirkeye bir ölçü su karıştırarak temizlenmesi gereken kısımlara döküp fırçalamanız da mümkün.
İçini fırçalayın
Sürekli kullanılan bulaşık makinelerinin iç kapı ve duvarlarında sabuk köpüğü ve kirler birikebilir. Bu nedenle sıcak sabunlu su ve bir bez veya sert fırça ile ovalayarak kolayca temizlemeniz mümkün.
Filtreyi temizleyin
Bulaşık makinesinde oluşan kokunun en yaygın nedeni tıkanmış filtredir. Filtreyi çıkarıp mutfak lavabosunda sıcak sabunlu su veya sirke karışımıyla temizleyin. Tüm noktalara ulaşmak için bir şişe fırçası kullanmak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Gideri temizleyin
Filtreyi çıkardıktan sonra sıra bulaşık makinesi giderini temizlemekte. Yiyecek parçalarını ve birikintileri temizleyin, ardından temizlemek için bir sünger ve sıcak sabunlu su veya sirke karışımı kullanın. Durulayın ve son olarak filtreyi yeniden yerine yerleştirin.
Makineyi iki defa çalıştırın
Bulaşık makinesinin içerisini tamamen temizlemek için iki defa peş peşe çalıştırmanız gerekiyor. İlk yıkamada sirke diğerinde ise karbonat kullanmanız öneriliyor. İlk döngüde bulaşık makinesinin üst rafına bir kase beyaz sirke koyup normal bir döngü çalıştırmanız, adından bulaşık makinesinin altına bir fincan karbonat döküp ikinci bir defa çalıştırmanız tavsiye edilmekte.
Dış yüzeyleri temizleyin
Bulaşık makinesini çalıştırdıktan sonra dışını temizlemeye geçebilirsiniz. Paslanmaz çelik ürünler için paslanmaz çelik temizleyici kullanın ve tüy bırakmayan mikrofiber bir bezle kurulayın. Plastik veya cam yüzeye sahip bulaşık makineleri için nemli bir bez ve bir damla deterjan kullanarak silebilirsiniz. Ardından ise nemli bir bezle durulayın ve kurulayın. Cam dış yüzeyler için cam temizleyici ve yine tüy bırakmayan bir bez de kullanabilirsiniz.