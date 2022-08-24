7 adımda bulaşık makinesini pırıl pırıl yapın! Temizlik uzmanlarının sır gibi sakladığı bu yöntem...

Zaman içinde kullanıldıkça bulaşık makinesinin tahliye filtresinde, tahliye hortumunda, püskürtme kolunda veya başka bir yerinde yiyecek parçacıkları birikebilmektedir. Ek olarak makinenin içerisinde duran su veya kalan nem, bulaşık makinesinin içinde küf oluşumuna da neden olabilir.

BULAŞIK MAKİNESİ NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Bulaşık makinesinin ne sıklıkla temizlenmesi gerektiği ne kadar çok kullanıldığına bağlığıdır. Genel olarak ise uzmanlar iki ila dört ayda bir temizlenmesini önermektedir. Eğer sürekli kullanılan bir bulaşık makinesi söz konusu ise ayda bir temizlenmesi önerilir.

Bunun dışında aşağıdaki durumlardan biri veya birden fazlası mevcutsa süreden bağımsız olarak temizlik zamanı gelmiş demektir.