7 yaşındaki Deniz'den cesaret dersi: Dik kayalarda babasıyla buluşan tutku

Çorum'da dağcılık sporuyla ilgilenen Koray Koç, 7 yaşındaki kızı Deniz'i de iki yıl önce dağcılık sporuyla tanıştırdı. İki yıldır birlikte dağcılık sporuna devam eden baba ve kızı, birlikte sarp kayalara tırmanıyor. Çorum'da bulunan Budakören Şelalesi ve çevresindeki kayalık alanda tırmanışlar gerçekleştiren baba ve kızı, metrelerce yükseklikteki sarp kayalıklardan iple inerek hem stres atıyor hem de adrenalin dolu anlar yaşıyor. Küçük Deniz'in profesyonelleri aratmayan cesareti ise dağcılık kulübü üyeleri tarafından takdirle karşılanıyor.





"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Kızıyla birlikte tırmanış yapmaktan büyük keyif aldığını belirten Koray Koç, "Çorum'da böyle bir kulüp olduğunu gördük ve irtibata geçtik. İniş, çıkış ve tırmanış antrenmanlarına geldik. Bu hobiden sonra yavaş yavaş profesyonelliğe doğru adım atıyoruz. Benimle birlikte kızım da antrenmanlara gelmeye başladı. O da merak ettiği için başladı. İnşallah profesyonelliğe doğru adımını atar. Yaklaşık iki senedir bu sporu yapıyoruz. İş hayatımızda yaşadığımız stresi atmak için doğayla ve toprakla buluşmanın avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Fiziksel ve mental olarak rahatlattığını düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim, gelsinler doğayla iç içe olsunlar. Hocalarımız sağ olsun bütün imkanları sağlıyorlar" dedi.





"BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN TIRMANIŞ DUVARI İSTİYORUZ"

Dağcılığı çok sevdiğini söyleyen Deniz Koç ise, "Kaya tırmanışı yapıyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Bu biraz kolay ve bana iyi bir duygu verdi. Burası biraz uzak olduğu ve sık sık gelemediğimiz için Halil İbrahim Aşgın başkanımızdan il merkezimize bir tane tırmanış duvarı yapmasını rica ediyorum. Bu sporu herkese tavsiye ederim. İpe tutunuyorsunuz ve hiç düşmüyorsunuz. Ayrıca 4 yıldır jimnastiğe gidiyorum ve yüzme sporuyla da ilgileniyorum" diye konuştu.





"DENİZ LİSANSI ÇIKINCA RESMİ SPORCUMUZ OLACAK"

Doğa sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Çorum Lodos Doğa Sporları Kulüp Başkanı Abdullah Alkaç, "Yaklaşık 8 yıldır doğanın içerisindeyiz. 4 yıldır da profesyonel olarak dağcılık sporu ile ilgileniyoruz. Çok geniş kapsamlı faaliyet alanımız var. 7 yaşından 70 yaşına kadar geniş yelpazede katılımcılarımız var. Spor tırmanıştan zirve tırmanışlarına, kanyon geçişlerine kadar komplike bir sistem içerisinde hareket ediyoruz. Deniz'in babası sporcumuzdu. Babasıyla beraber gelirken tanıştı, merak etti ve katılmak istedi. Şu an o da güvenli rotalarda emniyetli şekilde tırmanışlarını yapıyor. Deniz kulübümüzün sevilen bir üyesi. Lisansı çıktığı zaman resmi sporcumuz olacak. O zaman kadar babasıyla beraber gelmeye devam edecek. İnsanlar doğaya çıksınlar gerekirse bir poşetin içerisine, yarım ekmeğin arasına sandviç yapıp bir su alıp doğaya çıkmalarını öneririm" şeklinde konuştu.





"ÇORUM'DAN OLİMPİK SPORCU ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Dağcılık sporunun kurallara uyulduğunda son derece güvenli olduğunu vurgulayan Tırmanış ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Kuzu da, "Dağcılık ve tırmanış deyince insanlar haliyle tehlikeli olduğunu düşünüp korkuyorlar. Halbuki kurallara uyulduğu sürece güvenli bir spor. Çorum'daki en büyük dezavantajımız bir spor tırmanış duvarı olmaması. Bu, 2020'den beri olimpik ve Türkiye geneli düşündüğümüzde bakir bir spor. Bizim bu gibi sporlara çocuklarımızı gençlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. 7 yaşında bir kız çocuğumuz bugün burada 17 metre tırmanış yaptı. Benim kendi çocuğum da 11 yaşında ve o da tırmanış yaptı. Okul sporlarının içinde olan bu branş için bir duvarımız olursa, çocukları bu sporla tanıştırıp Çorum'dan olimpik sporcular çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.