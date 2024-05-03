75 yaşındaki lise öğrencisinin yeni hedefi torunlarından önce üniversiteye gitmek!

Çocuklarının okuma azminden etkilenerek 70 yaşından sonra Açık Öğretim Ortaokuluna başladı. Ortaokul diplomasını aldıktan sonra Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran Yiğitgör, en büyüğü 17 yaşında olan torunlarından önce üniversiteye girmeyi hedefliyor. Azmiyle çevresindekilere örnek olan Macide Gürçay Yiğitgör, kızlarının desteğiyle okumaya karar verdiğini, hayalini gerçekleştirmek için çaba göstermekten mutlu olduğunu söyledi.





İnternetten canlı dersleri takip ettiğini belirten Yiğitgör, liseyi bitirmekte kararlı olduğunu vurguladı. Liseden mezun olduktan sonra Kamu Personel Seçme Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na da gireceğini belirten Yiğitgör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimin vefatından sonra ebru kursuna gittim. O ortam çok hoşuma gitti. Bir gün sahilde arkadaşımla otururken 'Okuma yazma biliyor musun?' diye sordu. Benim yaramı deşti. Bu kadar okuma hevesi olan bir insan olarak bunu duymak çok zoruma gitti. Kızım açık lise sınavlarının olduğunu söyledi. Başladım, şimdiye kadar güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder."