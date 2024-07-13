9 yaşındaki minik dağcı hedefi Ağrı Dağı! Babasıyla adımlarını büyütüyor...

Babasıyla tırmanışlar yapan 9 yaşındaki Fatma Mina Erol, bu yıl Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

AA Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 09:31 PAYLAŞ ABONE OL

Kentte yaşayan ve boş zamanlarını beden eğitimi öğretmeni olan babasıyla geçiren Fatma, geçen yıl zirve tırmanışları yapmaya başladı. Bölgede bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı çok sayıda dağa tırmanan küçük dağcı, bu yılki "Ağrı Dağı'nda zirve" hayaliyle tırmanışlar yapıyor.

KONDİSYON İÇİN AĞRI DAĞI'NIN 3 BİN 200 RAKIMINA ÇIKTI Kondisyon kazanmak için babasıyla Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu yamacındaki 3 bin 200 rakımına çıkan Fatma, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin zirve noktası olan bu dağda Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor. Fatma Mina Erol, geçen yıl babasının Babalar Günü'nü kutlamak için dağa çıktığını söyledi.