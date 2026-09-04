Adem Amca'nın Yaren Leylek'i Afrika'ya uğurlandı!

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren yuvasında görülmesi beklenen Yaren Leylek, gün içerisinde Adem Yılmaz'la vedalaşarak güneye doğru kanat çırptı.



Yaren'in göçü öncesinde yaşanan duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Adem Yılmaz, havalanan Yaren'i ellerini açarak uğurlarken, köydeki diğer leyleklerin de göç için bölgeden ayrıldığı belirtildi.



Yaren Leylek'in Afrika'ya ulaşmak üzere uzun bir yolculuğa çıkacağı, kışı burada geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden Eskikaraağaç'a dönmesinin beklendiği ifade edildi. Adem Amca'nın Yaren'i uğurladığı anlar ise "Dostlukta mesafe olmaz" dedirtti.