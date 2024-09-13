Adeta ameliyat etkisi yaratıyor! İşte yuvarlak gözlere badem göz görünümü kazandıran makyaj hilesi

Yuvarlak gözleri çekik- badem göz yapısına çevirmek istiyorsanız bunun için bilmeniz gereken şey, doğru makyaj teknikleri... Yuvarlak gözlerinize badem şekli kazandıracak birkaç basit ama etkili makyaj hilesi uygulamak isterseniz bu adımları bir kenara not edin. Sonuçlara inanamayacaksınız...
İLK OLARAK KAŞLARI ŞEKİLLENDİRİN
İlk adım olarak kaşlara dokunacağız. Kaşlarınızın doğal hatlarını takip edin ve onları fazla yuvarlak ya da düz bir şekilde bırakmayın. Kaşların özellikle dış kısmı, gözlerinizi daha çekik göstermek için hafifçe yukarı doğru kaldırılabilir. Kaşlarınızı şekillendirdikten sonra kaşın alt kısmına highliter uygulayın.
GÖZ FARINI DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANIN
İlk hedefimiz gözlerinize derinlik kazandırmak. Bunun için far kullanımında doğal tonları seçmelisiniz. Açık bir ten rengine sahipseniz, kahverengi, bronz veya şeftali tonlarını kullanabilirsiniz. Ten renginize uygun far renklerini seçtikten sonra, göz kapağınıza bir geçiş rengi uygulayın.
Badem göz efekti için gözün dış köşesine yoğunlaşın. Kullandığınız fara göre, dış yüzeye daha koyu bir ton uygulayın. Bu koyu ton sayesinde yukarı doğru bir etki meydana gelecek.. Unutmayın, farı yukarı doğru karıştırmak gözlerin daha kalkık görünmesini sağlar.
EYELINER EN ETKİLİ MALZEME
Eyeliner ile gözlerinizin dış kısmına vurgu yaparak onları daha uzun gösterebilirsiniz. İlk olarak, üst kirpik çizgisine ince bir eyeliner çekin. Bu çizgiyi gözün iç köşesinden başlayarak dış köşesine kadar uzatın. Gözün dış köşesine yaklaştığınızda, eyeliner'ı hafifçe yukarı doğru kaldırarak gözleri çekik gösterecek bir kuyruk oluşturun. Kuyruğun uzunluğu ve kalınlığı, göz yapınıza ve tercihinize göre değişebilir, çok kalın kuyruklar yerine ince ve zarif bir çizgi daha doğal bir badem göz etkisi yaratacaktır.
AYDINLATICI KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN
Göz makyajınız bittikten sonra göz çevrenize aydınlatıcı kullanın. Göz pınarlarına ve kaş altına aydınlatıcı kullanarak hafif dokunun. Bu yöntem gözlerinizin daha büyük görünmesine yardımcı olacak ve size daha ferah bir görünüm katacak. Yuvarlak gözlere sahip olsanız bile, doğru makyaj teknikleriyle badem göz görünümü elde etmek oldukça kolaydır. Kaş şekillendirme, göz farı uygulaması, eyeliner ve kirpiklere dikkat ederek, gözlerinizi daha uzun ve çekik gösterebilirsiniz.