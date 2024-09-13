Adeta ameliyat etkisi yaratıyor! İşte yuvarlak gözlere badem göz görünümü kazandıran makyaj hilesi







EYELINER EN ETKİLİ MALZEME



Eyeliner ile gözlerinizin dış kısmına vurgu yaparak onları daha uzun gösterebilirsiniz. İlk olarak, üst kirpik çizgisine ince bir eyeliner çekin. Bu çizgiyi gözün iç köşesinden başlayarak dış köşesine kadar uzatın. Gözün dış köşesine yaklaştığınızda, eyeliner'ı hafifçe yukarı doğru kaldırarak gözleri çekik gösterecek bir kuyruk oluşturun. Kuyruğun uzunluğu ve kalınlığı, göz yapınıza ve tercihinize göre değişebilir, çok kalın kuyruklar yerine ince ve zarif bir çizgi daha doğal bir badem göz etkisi yaratacaktır.