Adeta doğal bir çamaşır suyu! Her evde bulunan o malzeme tüm yüzeyleri tertemiz yapıyor…

Tuz doğaldır ve bu da onu evin her yerinde güvenli bir temizlik seçeneği haline getirir.

Tuz ayrıca karbonat gibi hafif aşındırıcıdır, bu da onu yapışkan lekeleri ve dökülmeleri temizlemek için mükemmel bir seçenek haline getirir. Aynı zamanda emicidir, bu da dökülenleri emmede ve lekeleri çıkarmada harika olduğu anlamına gelir.

GİYSİLERDEKİ LEKELERİ ÇIKARIR

Giysilerdeki lekeleri çıkarmak ev yapımı bir temizlik solüsyonu oluşturmak adına limona veya limon suyuna ihtiyacınız olacak. Bir macun oluşturmak için sadece tuz ve limon suyunu karıştırın. Lekeye uygulayın ve her zamanki gibi yıkamadan önce 30 dakika bekletin.