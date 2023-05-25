Adeta doğal bir çamaşır suyu! Her evde bulunan o malzeme tüm yüzeyleri tertemiz yapıyor…

Tuz doğaldır ve bu da onu evin her yerinde güvenli bir temizlik seçeneği haline getirir.
Tuz ayrıca karbonat gibi hafif aşındırıcıdır, bu da onu yapışkan lekeleri ve dökülmeleri temizlemek için mükemmel bir seçenek haline getirir. Aynı zamanda emicidir, bu da dökülenleri emmede ve lekeleri çıkarmada harika olduğu anlamına gelir.
GİYSİLERDEKİ LEKELERİ ÇIKARIR
Giysilerdeki lekeleri çıkarmak ev yapımı bir temizlik solüsyonu oluşturmak adına limona veya limon suyuna ihtiyacınız olacak. Bir macun oluşturmak için sadece tuz ve limon suyunu karıştırın. Lekeye uygulayın ve her zamanki gibi yıkamadan önce 30 dakika bekletin.
KAHVE MAKİNESİNİ VE MUTFAK ALETLERİNİ TEMİZLER
Kahve makinesinin su haznesine tuz ve buz karışımı ekleyin. Ardından, makineyi normal şekilde çalıştırın. Normal şekilde kullanmadan önce iyice durulayın.
Uzmanlar, buzdolaplarını, fırınları veya set üstü ocakları temizlemek için tuz ve sirkeyi karıştırarak bir macun oluşturabileceğiniz söylüyor.
GİDERLERİ TEMİZLER
Bunun için ev sahiplerinin tuz kadar sıcak suya da ihtiyacı vardır. "Birikmeyi gidermek ve tıkanmaları önlemek" için hem tuzu hem de sıcak suyu gidere dökün.
KESME TAHTALARINDAKİ KOKUYU GİDERİR
Uzmanlar, "Kesme tahtasına tuz sürün ve ardından dezenfeksiyona ve koku gidermeye yardımcı olması için sıcak suyla durulayın" dedi.
BANYOLAR İÇİN KULLANILIR
Bir macun oluşturmak için tuzu ve karbonatı karıştırın, banyoya uygulayın ve ardından bir sünger veya fırça ile ovalayın.
PAS LEKELERİNİ ÇIKARIR
Bir macun oluşturmak için tuz ve limon suyunu karıştırın, pas lekesine uygulayın ve ovup durulamadan önce birkaç saat bekletin. Ardından durulayın ve pas lekesi çıkmış olacak.
KULLANILMAMASI GEREKEN ALANLAR
Ancak bazı yüzey ve eşyalar vardır ki temizlik için tuz kullanılmamalıdır. Uzmanlar, "aslında faydadan çok zarar verebilecekleri için temizlerken bunlardan kaçının" dedi.
Mermer veya doğal taş yüzeyler
Tuz aşındırıcıdır ve mermer veya doğal taş gibi hassas yüzeyleri çizebilir veya zarar verebilir. Bu yüzeyler, pH açısından nötr olan ve taş için tasarlanmış özel temizleyiciler gerektirir.
Yapışmaz tencere
Tuz, tavalardaki yapışmaz kaplamayı çizebilir ve etkinliğini azaltabilir. Yapışmaz yüzeyler için özel olarak tasarlanmış aşındırıcı olmayan temizleyicilerin kullanılması önerilir.