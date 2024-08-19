Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin! Meğer her bir sözcük beyni böyle etkiliyormuş…

İşte McDonald'ın bahsettiği beynimizi son derece olumsuz etkileyen ve uzak durmamız gereken bazı eylemler…

Negatif bir durumun içerisinde olmak beyni olumsuz etkiler.

Günlük hayatınızda dedikodu yapmak ya da herhangi bir drama dahil olmak, beynin parçalarından biri olan amigdaladaki (kişinin korku, kaygı, öfke ve endişe gibi duygu alanlarını yöneten bölge) aktiviteyi artırır.

Bu durum ise odaklanma ve mantık yürütme işlevini azaltır.