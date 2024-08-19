Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin! Meğer her bir sözcük beyni böyle etkiliyormuş…

İşte McDonald'ın bahsettiği beynimizi son derece olumsuz etkileyen ve uzak durmamız gereken bazı eylemler…
DEDİKODU VE DRAM
Negatif bir durumun içerisinde olmak beyni olumsuz etkiler.
Günlük hayatınızda dedikodu yapmak ya da herhangi bir drama dahil olmak, beynin parçalarından biri olan amigdaladaki (kişinin korku, kaygı, öfke ve endişe gibi duygu alanlarını yöneten bölge) aktiviteyi artırır.
Bu durum ise odaklanma ve mantık yürütme işlevini azaltır.
KENDİ KENDİNE OLUMSUZ KONUŞMA
Nörobilimci McDonald, olumsuz durumları tekrarlamanın beyni doğruya değil yanlışa yönelttiğini açıkladı.
Bu durum stres ve kaygıyı artırarak, hedeflere ulaşma yeteneğini engelliyor.
McDonald, olumsuz iç konuşmaların beyin içerisinde çirkin bir dalga etkisi yaratacağını söyledi.
İnsanlar kendi kendilerini ne kadar eleştirilirse karşılarındaki kişileri de o kadar çok eleştirirler.
Uzman, kişilerin kendilerini affetmeleri gerektiğini ifade ederek kaygıyı azaltabileceklerini söyledi.
DOOMSCROPPİNG (FELAKET KAYDIRMASI)
Doomscropping, bir anda çok fazla olumsuz habere maruz kalma şeklinde ifade edilir.
McDonald, bazı kişilerin sıra beklerken, toplu taşımada, iş yeri molaları gibi her fırsatta sosyal medyayı kontrol etmelerinin yanlış olduğunu savunuyor.