Akıllara durgunluk veren olay! Bebeği açlık ve susuzluktan ölmesin diye kolunu kesip kanıyla besledi...

Enkaz altında eşi ve 7 aylık bebeği ile birlikte mahsur kalan 24 yaşındaki Hidayet Polat 4 gün boyunca enkaz altında Alparslan'ı emzirdi. Açlık ve susuzluk sebebiyle talihsiz kadının 5'inci günde sütü kesildi. Bunun üzerine Hidayet ve Muharrem Polat çifti 7 aylık oğullarına kendi dudaklarını emdirip tükürükleriyle 1 gün daha hayatta kalmasını sağladı. Ağızlarda tükürük de tükenince anne Hidayet Polat eşinden kolunu kesmesini istedi. Kolunu eşine kestiren kadın 1 gün de bebeğini kendi kanı ile besledi. Soğuk ve açlığa sadece 6 gün dayanabilen Alparslan anne babasının kolları arasında can verdi. Eşini sakinleştirip moral vermeye çalışan Muharrem Polat 7 aylık oğluna son kez bakıp enkaz altına gömdü. Hayatlarının belki de en zor günlerini enkaz altında yaşayan genç çift 3 çocuğunun da cansız bedenlerini enkaz altında bırakıp 203 saat sonra BAKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Depremin ikinci gününden bu yana yapılan yönlendirme sonrası ekibinin bir kısmı ile birlikte Aktaş Apartmanı üzerinde çalıştıklarını ve 40'tan fazla cansız bedene ulaşıp dışarıya çıkardıklarını belirten BAKUT Başkanı Cihat Öz, "7 katlı bina adeta bir pestile benziyordu. kazdığımız tünelden binanın en alt girişine kadar ulaştık. Canlıya ulaşma konusunda umutsuzluğa hiç bir zaman kapılmadık. Mutlaka canlı birilerine ulaşacağımızı biliyorduk içimizden bir ses devam etmemizi söyledi. Zemin katın altından ses ve hareket algıladık ve kazmaya devam ettik. Binanı bodrum katında mahzene benzeyen bir bölüm vardı uzun süren çalışmanın ardından o bölüme bir delik açmayı başardık. Arkadaşlar delikten içeriye bakmaya çalıştıkları sırada en kaz altından çıkan bir el bize ulaştı. Ekip arkadaşlarımdan birinin elini sımsıkı tuttu.

Sonradan kapıcı dairesi olduğunu öğrendiğimiz alanda Polat çiftine ulaştık, göz göze geldiğimizde ilk iş onlara yanımızda götürdüğümüz suyu uzattık ama suyu kabul etmeyip bize burada zemzem getirdiler onu siz için sizin daha çok ihtiyacınız var cevabını alınca ne yapacağımızı ne cevap vereceğimizi şaşırdık. Bu Allah'ın bir lütfuydu. 203 saat sonra onları sağ salim dışarıya çıkarmayı başardık. Baba Muharrem Polat hayatta kalmak için elinden ne geliyorsa yapmış. Önce içerisindeki bulundukları alanı eline geçirdiği materyallerle genişletmiş.

Ciğerleri acımaya başlayınca gardrobun askı borusunu koparıp betonların arasından uzatarak o boru ile hava almışlar. 7 aylık bebeklerini yaşatmak için kendi tükürük ve kanları ile beslemeye çalışmışlar. Öğrendiğimizde gerçekten çok etkilendik. Deprem bölgesinde 8 gündür anlatılsa kimsenin inanamayacağı bazı olaylara tanık oluyoruz. Yüce yaradanın kudreti ve yardımı ile oluyor her şey imkansız denilen olaylar yaşıyoruz" diye konuştu.