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Alerji krizlerinden ve kaşıntıdan kurtaran sır ortaya çıktı! Yatağınızda buna asla izin vermeyin...

Geceleri yatağa girdiğinizde cildinizde açıklanamayan bir kaşıntı, kızarıklık veya huzursuzluk mu hissediyorsunuz? Cevabınız evetse, yatağınızda sizinle birlikte uyuyan ve sağlığınızı tehdit eden milyonlarca görünmez tehlike, yani toz akarları (mite) ile karşı karşıya olabilirsiniz! Ancak uzmanlar, uykunuzu adeta bir kabusa çeviren bu can sıkıcı misafirlerden tamamen kurtulmanın ve deliksiz, sağlıklı bir uyku çekmenin sadece 10 dakika süren çok basit bir yolu olduğunu müjdeliyor.

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Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:33
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Alerji krizlerinden ve kaşıntıdan kurtaran sır ortaya çıktı! Yatağınızda buna asla izin vermeyin...

Sonbahar aylarının gelmesiyle ve havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte hepimiz evlerimize kapanıp sıcak battaniyelerin altına sığınmayı dört gözle bekleriz. Ne yazık ki, özellikle eylül ayının sonlarından itibaren kombilerin ve kaloriferlerin yanmasıyla evlerde oluşan o sıcacık ortam, toz akarları için de adeta bir üreme cenneti yaratıyor.

Gözle görülmeyen, ancak mikroskop altında fark edilebilen bu canlılar; yatak takımlarımızda biriken ölü deri hücreleri, dökülen tüyler ve ufak toz parçacıklarıyla beslenerek inanılmaz bir hızla çoğalırlar. Aslında insanları doğrudan ısırmazlar veya zehirli bir hastalık bulaştırmazlar; ancak geride bıraktıkları dışkıları ve vücut kalıntıları cildimizde ciddi kaşıntılara, alerjik reaksiyonlara, hapşırmaya ve hatta astım krizlerine yol açarak gece boyunca uyku kalitemizi deyim yerindeyse yerle bir edebilir.

TOZ AKARLARINI YOK EDEN 10 DAKİKALIK MUCİZEVİ KURAL

Ev temizliği profesyonellerine ve uzmanlara göre, toz akarlarının çoğalmasını ve sağlığımızı tehdit etmesini engellemenin en pratik yolu, evin sıcaklık ve nem dengesini doğru bir şekilde kontrol altına almaktır. Bu mikroskobik canlılar hayatta kalmak ve üremek için sıcak, aynı zamanda da nemli bir ortama şiddetle ihtiyaç duyarlar. Sonbaharda camları daha az açtığımız, soğuk hava yüzünden ev içinde çamaşır kuruttuğumuz, yemek yaparken veya sıcak duş alırken oluşan buharı içeride hapsettiğimiz için yatak odalarındaki nem oranı hızla yükselir.

Bu büyük sorunu çözmek için yapmanız gereken tek şey ise çok basit: Yatak odanızın camını her gün düzenli olarak sadece 10 dakika boyunca açarak içeride biriken ağır ve nemli havanın dışarı çıkmasını sağlamak. Eğer hava şartları camı açmanıza engel oluyorsa, 10 dakika boyunca bir nem alma cihazı çalıştırmak da havadaki fazla nemi hızlıca kırarak yatağınızı bu istenmeyen, görünmez haşerelerden koruyacaktır.

KUSURSUZ YATAK TEMİZLİĞİ İÇİN HAYATİ İPUÇLARI

Odayı düzenli olarak havalandırmak en kolay ve en temel çözüm olsa da, tam anlamıyla bir yatak hijyeni sağlamak için çamaşır yıkama alışkanlıklarınızı da mutlaka gözden geçirmeniz şarttır. Sonbahar ve kış aylarında çarşaf, nevresim takımı ve yastık kılıflarınızı ihmal etmeden, haftada en az bir kez düzenli olarak yıkamalısınız. Yıkama işlemini kesinlikle 60°C ve üzeri yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirmeli, imkanınız varsa kurutma makinesi kullanarak işlemi tamamlamalısınız. Çünkü toz akarları bu yüksek sıcaklıklara asla dayanamaz ve saniyeler içinde ölürler.

Yatak takımlarınızın hijyenini bir üst seviyeye taşımak ve kalıcı bir ferahlık sağlamak istiyorsanız, yıkama esnasında çamaşır makinenize birkaç damla okaliptüs yağı da ekleyebilirsiniz. Doğal bir akar öldürücü (mite-killer) özelliği taşıyan okaliptüs yağı mükemmel bir tamamlayıcı çözümdür. Fakat unutmayın; evinizde kedi veya köpek gibi kokulara karşı hassas evcil hayvanlarınız varsa, esansiyel yağları kullanırken son derece dikkatli olmanız veterinerler tarafından önemle tavsiye edilmektedir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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