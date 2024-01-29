Geleneksel tıp alanında oldukça uzun süredir kullanılan aloe vera; vitamin, mineral, amino asitler, enzimler, yağ asitleri ve polisakkaritler de dahil olmak üzere toplamda 75'ten fazla aktif bileşik içeren besin açısından zengindir. Özellikle güneş yanıklarını tedavi etmek ve kan şekerini düşürmek için kullanılmasıyla geçmişten günümüze kadar tedavi yöntemi olarak gelmiştir. Aloe vera bitkisi olanlar ya da almayı düşünenler için aloe vera yenir mi, aloe vera jeli direkt yenir mi, zehirler mi gibi soruların yanıtı oldukça önemlidir.

Aloe Vera Yenir Mi?

Bağışıklık sistemini destekleyen aloe vera, kılıç şeklinde yapraklarıyla karşımıza çıkar. Yapraklarının içerisinde barındırdığı jel ise oldukça faydalıdır. Kişisel bakım ve gıda alanında kullanılabilecek bu jel, insanlar için sayısız fayda sağlar. Süs bitkisi olarak da yetiştirilebilen aloe vera, bakımları doğru bir biçimde yapıldığı sürece hemen hemen her evde sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Yanık, sıyrık ve kesik gibi tedavilerde oldukça faydalıdır. Aynı zamanda vücuda alındığında iç organlardaki rahatsızlıkların tedavisinde de olağanüstü etkiler gösterir.

Aloe vera yenilebilen bir bitkidir. Yine de hepsinin yenmeyeceğinden bahsetmek gerek. Yalnızca tüketim için yetiştirilen aloe vera bitkileri yenilebilir. Ev ortamında büyüyen aloe vera ise daha çok kişisel bakım için kullanılabilir.

A, B, C vitamini ve folik asit içeren aloe vera bitkisini dilediğiniz tarife göre uygulayıp tüketebilirsiniz. Vitamin ve mineral deposu olan ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan olarak bilinen aloe vera bitkisinin, yenilmeden önce bazı aşamalardan geçmesi gerekir.

Aloe Vera Jeli Direkt Yenir Mi?

Pek çok farklı yemeğe eklenerek sağlıklı bir biçimde tüketilebilen aloe vera, yemeğe çok tat vermese de daha sağlıklı bir öğün imkânı sunar. Düzgün bir biçimde kesilerek hazırlandığı zaman güvenli ve sağlıklı olarak tüketilebilir. Aloe vera bitkisini yemeğe uygun hazırlamak için izlenecek adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tüketime uygun olarak marketten alınan bitkinin öncelikle iyice yıkanması gerekir. Bu sayede üzerindeki tozlardan arınmış olacaktır. Yıkama işlemi için yapraklar limonlu su içerisinde bekletilebilir.

Aloe vera bitkisinin sivri uçlarından tat alma oranı düşük olarak bilinir. Bu sebeple sivri kısmın 2 parmak kalınlığı olacak şekilde kesilerek atılması tavsiye edilir.

Aloe vera bitkisini tüketmek için jeli ayırmak gerekir. Bu nedenle yeşil ve düz olan kısım istenilen kalınlıkta kesilebilir.

Aloe vera bitkisinin içerisinde yer alan şeffaf jeli çıkarmak için bitki yan konulmalı ve kaşık yardımıyla jel çıkarılmalıdır. Bu jel, yemek tariflerinde kullanılabileceği gibi kişisel bakım için de kullanılabilir.

Aloe Vera Jeli Zehirler Mi?

Aloe vera jeli, doğru tüketildiğinde olumsuz etkilere genellikle neden olmaz. Yine de bazı durumlarda kramp, ishal ve karın ağrısı gibi problemlere neden olabilir. Düzenli olarak kullanılan herhangi bir ilaç var ise ilacın emilimini azaltabildiği de bilinmektedir. Bu nedenle düzenli kullanılan bir ilaç olması durumunda mutlaka doktora danışmak gerekir. Ayrıca aloe vera jelini cilde uygulamak da oldukça faydalıdır.