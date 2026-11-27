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Amasya'nın asırlık çınarı torunlarının torununu gördü! 96 yaşındaki Emine nine 61 kişilik ailesiyle "Maşallah" dedirtti!

Amasya'da yaşayan Emine Maden, 6 çocuğu, 18 torunu ve 37 torununun torunuyla üç kuşağı bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyor. Resmi kayıtlarda 96 yaşında görünen, kemik incelemesinde ise 113 yaşında olduğu belirlenen asırlık çınarın hayat hikâyesindeki bir ayrıntı ise duygulandırıyor.

İHA Giriş Tarihi: 27.11.2026 09:57 PAYLAŞ ABONE OL

Amasya'da yaşayan asırlık çınar Emine nine torunlarının torunlarını gördü. Resmi kayıtlarda 96 olan yaşı kemik tespitinde 113 olarak belirlenen 6 çocuk annesi Emine Maden, 18 torunundan 37 torun görmenin mutluluğunu yaşadı. Sülalenin torun tespitini deftere yazması sırasında renkli anlar yaşandı. Günlerini namaz kılıp küçüklüğünde öğrendiği manileri tekrarlayarak geçiren asırlık çınarın tek üzüntüsü "Bıybıt" adını verdiği ördeğinin hayata gözlerini yumması oldu.





KEMİK YAŞI 113

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde yaşayan ve resmi kayıtlarda 96, kemik yaşına göre 113 yaşındaki Emine Maden torunlarının torununu görerek tarihe tanıklık ediyor. İlerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çeken asırlık çınar, geride kalan ömründe 5 oğlu ve 1 kızından dünyaya gelen torunlarıyla toplamda 61 kişilik aileye sahip oldu.