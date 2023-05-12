Ankastre ocakları temizlemenin kolay yolu! Mükemmel karışım için evdeki malzemeler yetiyor…

Evimizin ve mutfağımızın yeniden ışıltılı ve parlak görünmesini sağlayacak en yeni temizlik tüyoları ve ipuçlarını öğrenmeyi hepimiz seviyoruz.

Temizlik uzmanları da bunu nasıl kolayca yapabileceğinizi anlattı…

MÜKEMMEL KARIŞIM

Tek ihtiyacınız limon ve karbonat. Öncelikle bir limonu ikiye bölün ve yarısını karbonata batırın. Limonun yarısının tamamının karbonat ile kaplandığından emin olun. Bundan sonra, ocağınızın üzerindeki halkaları limonu kabartma tozu ile ovun. Bol miktarda baskı uyguladığınızdan emin olun. Bu şekilde limon suyu limondan sıkılır ve karbonat ile karıştırılır. Dairelere limon sürmeyi bitirdiğinizde, limon suyunun geri kalanını ankastre ocağınıza sıkın.