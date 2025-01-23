Anne acısıyla başladığı pastacılık gelir kapısı oldu!

Yüzlü, yaklaşık iki yıl önce annesini kaybettiğini, kurslara da acısını dindirmek için gittiğini söyledi. Pasta yaparken zevk aldığını ve acısını unuttuğunu fark ettiğini anlatan Yüzlü, ilk pastasını ablasının komşusuna yaptığını ve çok beğenildiğini dile getirdi.

Yaptığı pastalar herkes tarafından beğenilince sektöre girmeye karar verdiğini anlatan Yüzlü, şunları kaydetti:

"Siparişlere yetişemez hale geldim. Bu da beni çok mutlu etti. Evdeki mutfak küçük gelmeye başlayınca atölye açmaya karar verdim. Bir yılda bu dükkanı açtık. Yöremizin ürünlerinden, lezzetlerinden özellikle de coğrafi işaretli vişneyi kullanarak pastalar tasarlamaya başladım. Kullandığım tüm malzemeleri kadın girişimcilerden alıyorum."

Yüzlü, açtığı pasta evinde hem işinin patronu olduğunu hem de yöresel lezzetlerle modern pastacılığı harmanladığını ifade etti.