Anne Karnında Bebek Hareket Etmezse Ne Yapılmalı? Bebeğim Neden Az Hareket Ediyor?

Bebeğin anne karnındaki hareketleri ve durumu, anne adaylarının merak ettiği bir konudur. Bebeğin hareket etmesi, sağlıklı şekilde geliştiğinin en büyük göstergesidir. Anne karnındaki bebek hareketleri takip edilerek bebeğin sağlıklı gelişimi konusunda yorum yapılabilir. Bebek hareketleri anormal ise doktor kontrolü gerekebilir. Anne karnında bebek hareket etmezse ne yapılmalı ve bebeğim neden az hareket ediyor sorularının cevabı bu anlamda çok önemlidir.

Anne Karnında Bebek Hareket Etmezse Ne Yapılmalı?

Hamilelik dönemi 3 trimester döneminden oluşur. Bebeğin en belirgin hareketleri 2. trimester döneminde başlar. Bebeğin hareketleri 3. trimester döneminde daha çok hissedilir.

Bebeğin hareketleri ilk trimester döneminde hissedilmeyebilir. Fakat bebeğin 2 ve 3. trimester döneminde hareket etmemesi, bebeğin sağlığı konusunda endişe yaşamanıza neden olabilir. Bebek 2 saatte bir kez belirgin şekilde hareket etmelidir. Bu hareketleri hissedemiyorsanız kalkıp yürümeniz ve bir şeyler atıştırmanız uygun olacaktır. Buna rağmen bebeğin hareketini hissedemiyorsanız doktorunuza başvurmalısınız.

Bebeğim Neden Az Hareket Ediyor?

Bebeğin periyodik olarak hareket etmesi, kaslarının geliştiğinin bir göstergesidir. Bebek hareket etmiyorsa kas gelişiminde ya da oksijen almasında sorun olabilir. Bebeğinizin hareketinde bir sorun hissediyorsanız doktor nezaretinde belli test ve tetkikler yapılmalıdır. Ultrason ve NTS testleri bunların başında gelir. Doktorunuzun tavsiyeleri ve gerekli görürse tedavi yöntemleri ile bebeğin hareketi normale dönecektir. Konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermek çok önemlidir.