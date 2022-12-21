Aradığınızı tek seferde bulacaksınız! Hiç olmadığı kadar düzenli buzdolabının sırrı...

Mutfaktaki en önemli depolama alanlarından olan buzdolabı, gıdaların taze ve güvenli tutulması söz konusu olduğunda vazgeçilmezlerden biri. Fakat boş rafları doldurmak, sandığınız kadar kolay olmayabilir. İşte buzdolabınızın her noktasını düzenleyen o ipucu…
"TEMİZ BİR BUZDOLABI İLK ADIM!"
Nereden başlayacağınızı bilmek, özellikle çiğ et, balık, sebze, süt ürünleri, meyve ve sebze karışımını depolamak söz konusu olduğunda, boş bir alanı düzenlerken yapılacak en zor şeylerden biridir. Buzdolabınızı doldurmaya başlamadan önce temiz olduğundan emin olmanız önemlidir. Yeni veya lekesiz bir buzdolabına sahip olmak, onu düzenli tutmaya daha yatkın hale getirir ve düzenleme sürecini daha eğlenceli hale getirir.
"KUTU VE RAF ARASINDA TERCİH YAPIN"
Buzdolabını temizledikten sonra, nasıl düzenlemek istediğiniz seçmeniz önemli. İster raf, isterseniz üstü açık kutular kullanabilirsiniz. Farklı yiyecek içecek grupları, yemekler ve içecekler için etiket kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir.
Her öğün ve yiyecek grubu için örneğin; sebzeler, meyveler veya içecekler için farklı rafları kullanabilirsiniz. Bu sayede neye ihtiyacınız varsa çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Fakat bu düzenlemeyi yaparken aynı zamanda meyve ve sebze gibi temel besinlere ulaşımı görebileceğiniz yerlerde tutmak, buzdolabında doğru rafı seçmek de önem taşıyor.
ETİKETLERİ KULLANMAYI ATLAMAYIN
Etiketlere sahip kavanozlar ve kaplar kullanmak, besinlerin hem tazeliğini kontrol etmek hem de öncelik belirlemek konusunda yardımcı olabilecek bir buzdolabı düzenleme ipucu.
Hangi yiyeceği daha önce tüketmeniz gerektiğinin yanı sıra buzdolabında gereksiz ürün bekletmenin de önüne geçebileceğiniz bu ipucu sayesinde hem daha düzenli bir buzdolabına hem de sağlıklı yiyecekler içeren bir rafa sahip olabilirsiniz.
"GIDA GÜVENLİĞİNE DE DİKKAT!"
Malzemeleri kolay erişimin yanı sıra gıda güvenliği de büyük önem taşıyor. Rafları düzenlerken en düşük pişirme sıcaklığından en yükseğe doğru bir düzenlemeye gitmek önemlidir. Çiğ gıdaları ise her zaman alt raflarda ve kapalı kaplarda saklamak büyük önem taşıyor. Çiğ besinler kategorisinin içerisinde yalnızca et gibi besinler değil, aynı zamanda meyve ve sebze de bulunuyor.
BUZDOLABINDAKİ DEĞİŞEN SICAKLIKLARI KONTROL EDİN
Buzdolabının farklı bölümlerinde farklı sıcaklıkların olmasını aslında avantajınıza çevirebilirsiniz. Belirli ögeleri ön tarafa alırken daha soğukta durması gerekenleri arka tarafa doğru itebilirsiniz. Salatalık, taze yeşillikler gibi besinler, fazla düşük sıcaklıklara maruz kaldığında daha çabuk bozulabilir. Bu nedenle düşük sıcaklıklar bölümüne taze süt ve süt ürünlerini yerleştirebilirsiniz. Eğer açılmışlarsa, bu ürünleri buzdolabının kapısındaki raflara yerleştirebilirsiniz.