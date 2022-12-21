Aradığınızı tek seferde bulacaksınız! Hiç olmadığı kadar düzenli buzdolabının sırrı...

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ETİKETLERİ KULLANMAYI ATLAMAYIN Etiketlere sahip kavanozlar ve kaplar kullanmak, besinlerin hem tazeliğini kontrol etmek hem de öncelik belirlemek konusunda yardımcı olabilecek bir buzdolabı düzenleme ipucu. Hangi yiyeceği daha önce tüketmeniz gerektiğinin yanı sıra buzdolabında gereksiz ürün bekletmenin de önüne geçebileceğiniz bu ipucu sayesinde hem daha düzenli bir buzdolabına hem de sağlıklı yiyecekler içeren bir rafa sahip olabilirsiniz.

"GIDA GÜVENLİĞİNE DE DİKKAT!" Malzemeleri kolay erişimin yanı sıra gıda güvenliği de büyük önem taşıyor. Rafları düzenlerken en düşük pişirme sıcaklığından en yükseğe doğru bir düzenlemeye gitmek önemlidir. Çiğ gıdaları ise her zaman alt raflarda ve kapalı kaplarda saklamak büyük önem taşıyor. Çiğ besinler kategorisinin içerisinde yalnızca et gibi besinler değil, aynı zamanda meyve ve sebze de bulunuyor.