Aşık olunca beynimizde neler oluyor?

Ne zaman aşık olduğunuzu anlayamazsınız, ancak belirtileri bilmek ister misiniz? İşte romantik bir aşkın vücudunuzda yarattığı o etkiler…

Dopamin artışı

Beyniniz, öforiye neden olan dopamin adı verilen bir hormon üretir. Aynı şey çikolata yerken veya en sevdiğiniz müziği dinlerken de olur, sadece daha küçük ölçekte. Şöyle düşünün: Aşkın ödülü, bilim insanlarına göre neslimizin tükenmesini önlemek için çiftleşmemizde büyük rol oynayan bir mutluluk duygusudur!

Aşk hormonu yükselir





Evet, aşk hormonu diye bilinen bir şey var ve buna oksitosin deniyor. Oksitosin bağlanma, güven ve emniyet duygularını artırır. Bu yüzden bir partnerin yanında bu kadar rahat hissedilir. Oksitosin, yakınlaşmadan sonra artar ve diğer potansiyel ortaklara olan ilgiyi potansiyel olarak azaltırken bağınızı güçlendirmeye çalışır.

Tansiyonunuz size teşekkür eder

Kan basıncımız düşer. Çoğu insan yüksek tansiyondan muzdariptir, ancak ruh eşini bulanlar için tansiyon önemli ölçüde azalır.

Ağrı toleransınız artar

Bilime göre sevdiklerimizi gördüğümüzde beynimiz ağrıyı azaltan bir mekanizmayı tetikliyor. Sadece sevdiğiniz birinin resmine bakmak bile etkili olabilir. Tabii, anestezi kadar güçlü olmayabilir, ama aynı zamanda sevilen kişiyle böyle bir bağ kurduğunu bilmek oldukça rahatlatıcı hissettiriyor.

Fiziksel sağlığın genel olarak iyileştirilmesi

Bazılarımız bir ilişkiye girdikten sonra biraz kilo alsa da hayatınızın aşkını bulmak daha sağlıklı bir kalp, daha güçlü bağışıklık sistemi, kilo kaybı ve hatta genel yaşam ömrünü uzatabilir.

Midede ortaya çıkan "kelebekler"





Aşık olduğunuzda mide sorunları olabilir, bazı insanlar buna "midemde "kelebekler" var" diyor. Aşk şaşırtıcı olsa da bazen kortizol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu, mide bulantısına ve mide rahatsızlığına neden olan stresle ilişkili hormonla aynıdır. Yanaklarınız kızarır, kalbiniz hızlanır ve avuçlarınız terler. Bazı gelinlerin düğün günlerinde yaşadıkları budur.

Aklınızda özel biri olduğunda, genellikle başka bir şey düşünmek veya hayatın olağan hareketlerinden geçmek zordur. Sevgilinizi kafanızdan atamıyorsanız gergin bir mide, iştahsızlık ve uykusuzluk sık görülen bir durumdur.

Gözbebekleri genişler

Birinden etkilendiğinizde göz bebeklerinizin büyüdüğünü biliyor muydunuz? Bunun nedeni sinir sisteminizin sempatik dalının uyarılması, gözlerinizin genişlemesine neden olmasıdır.

Onlara bağımlı hale gelir ve etrafta olmadıklarında endişelenirsiniz





Partneriniz için bir saat, bir gece veya bir aylığına ayrı kaldığınızda endişelenebilirsiniz. Partnerinizin gözünüzün önünde olmaması, bir yoksunluk hissetmenize neden olur. Çünkü kortikotropin adlı madde, partnerimizden uzaktayken stres tepkisi olarak vücudumuzda salınır.

Beyniniz fedakarlık yapma konusunda artan bir isteklilik hisseder

Her türlü aşk fedakarlık ve uzlaşma gerektirir. Bu fedakarlıkların boyutu belirli bir boya renginden, çocuk sahibi olmak veya ülkenin diğer tarafına taşınmak gibi büyük bir karardan geçebilir. Aşkınız büyüdükçe, kısmen beynimizin kişileri bir araya getiren ve senkronize eden, bağlarını daha da güçlendiren "vagus siniri" nedeniyle aşık olduğunuz kişi için taviz verme olasılığınız artar.