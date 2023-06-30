Aşıklar buluştu: Leylek "Mecnun" tedavisi tamamlanan eşi "Leyla"ya kavuştu

Erkek leyleğin bir süre dişisini eski yuvasında beklediğini aktaran Pirinç, şöyle konuştu:

"Sonra eski yuvasından ayrılarak, hayvanat bahçemize yeni bir yuva yapmaya başladı. Erkek leylek de bir süre sonra dişisinin arkasından hayvanat bahçemize gelerek üç yıl boyunca dişinin tedavi olmasını bekledi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından dişi leyleğimizi, yumurtlama sezonu öncesi erkek leyleğimizin yanına bıraktık. Genel sağlık durumu çok iyi, yumurtladı ve yumurtaların üzerinde kuluçkasını tamamlaması için gün sayıyoruz. Leyla ile Mecnun hikayesi, birbirine olan bağlılığın, sadakatin simgesi. Bu nedenle üç yıl boyunca eşini bekleyen leyleğimize 'Mecnun', rehabilitesi tamamlanan leyleğimize de 'Leyla' ismini verdik."