Asla bir arada saklamamanız gereken yiyecekler! Zehir etkisi yaratıyor…

Bazı yiyecekleri buzdolabında saklamak iyi bir fikirken bazıları için durum tam tersidir. İşte bu konuda ihtiyacınız olan tüm bilgileri içeren bir rehber.

ELMA VE HAVUÇ

Gıda ve beslenme bilimcisi Doktor Taylor C. Wallace, "Meyveler ve sebzeler, diğer ürünler veya yiyecekler tarafından emilen kokuları yayarlar" diye açıklıyor. Bu alanda özellikle keskin koku yayanlara ve süper koku emici olanlara dikkat etmek gerekiyor.

Dr. Wallace, "Klasik örnek olarak elma kokusu verilebilir" diyor. "Ve havuçlar, diğer ürünlerden gelen kokuları emmede özellikle iyi olma eğilimindedir."

Bu nedenle elma ve havucu birbirinden uzak tutmayı öneriyor, lahana, incir ve soğanın da elmanın kokusunu emebileceğini ekliyor. "Taze ürünler ne kadar yakın ve kapalı olursa, kokuların birbirine karışma şansı o kadar artar" diye de ekliyor.

Saklama ipucu: Ürünlerinizi buzdolabında ayrı tutarak saklamak için kullanabileceğiniz gıda kapları edinebilirsiniz.