Asla buzdolabında saklamamanız gereken 2 yiyecek! Zehirli hale geliyor…

Ancak uzmanların, faydadan çok zarar getirebileceği için buzdolabında saklanmaması gerektiği konusunda uyardığı bazı yiyecekler de bulunuyor.
Klinik beslenme uzmanı ve sosyal medya fenomeni Jhanvi Sanghvi, buzdolabında bulundurulması yasak olan bazı yiyeceklerin 'toksik' olabileceğini söyledi.
ASLA BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN YİYECEKLER
SOĞAN
Sanghvi, birçok kişinin mutfağında bulunan soğanın buzdolabına konulmaması gerektiğini söyledi.
Gıda uzmanı şunları yazdı: "Soğanları buzdolabında saklamak, aşırı nem nedeniyle küf oluşumuna ve lapa bir dokuya yol açabilir, bozulmuş soğanlar tüketildiğinde gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir."
Küf, sizi çok hasta edebilecek zehirli kimyasallar olan mikotoksinlerin bir türünü üretebilir.
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), kahverengi, kırmızı ve beyaz tüm soğanların dolapta saklanmasının daha iyi olduğunu, ancak yeşil soğan ve pırasa gibi soğanların gerektiğinde buzdolabında saklanabileceğini belirtiyor.
MUZ
Çoğu kişi artık muzları buzdolabına koymaması gerektiğini bilse de hala bunu yapan bazı insanlar var, bu yüzden Sanghvi'nin uyarısı bu yönde.
Beslenme uzmanı, "Soğuk hava sıcaklıkları muzların kahverengiye dönmesine ve yumuşamasına neden olarak olgunlaşma süreçlerini bozuyor" açıklamasını yaptı.
BUZDOLABINDA YİYECEKLERİ SAKLARKEN BUNLARA DİKKAT
Ayrıca yiyecekleri buzdolabında saklarken son kullanma tarihlerine ve gerçekte ne kadar süre dayandığına da dikkat etmeniz gerekir.
Dr. Karan Raj, dondurulmuş gıdaların artık tüketilmemesi gerektiğini nasıl anlayacağınızı ayrıntılı bir şekilde anlattı.
"Dondurulmuş gıda teknik olarak asla bozulmaz. Dondurulmuş gıda söz konusu olduğunda, bu son kullanma tarihleri ve son kullanma tarihleri gıda güvenliğinden ziyade gıda kalitesiyle ilgilidir" diyor Dr. Raj.
"Yani, yiyecek donmuş kaldığı sürece güvenlidir. Ancak bu, dondurulmuş yiyeceklerin lezzetli kalacağı anlamına gelmez. Bir şey ne kadar uzun süre donmuş kalırsa, dondurucu yanığı olarak bilinen bir şeyden etkilenebilir."