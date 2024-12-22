Asla buzdolabında saklamamanız gereken 2 yiyecek! Zehirli hale geliyor…

Beslenme uzmanı, "Soğuk hava sıcaklıkları muzların kahverengiye dönmesine ve yumuşamasına neden olarak olgunlaşma süreçlerini bozuyor" açıklamasını yaptı.

Dr. Karan Raj, dondurulmuş gıdaların artık tüketilmemesi gerektiğini nasıl anlayacağınızı ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Ayrıca yiyecekleri buzdolabında saklarken son kullanma tarihlerine ve gerçekte ne kadar süre dayandığına da dikkat etmeniz gerekir.

"Dondurulmuş gıda teknik olarak asla bozulmaz. Dondurulmuş gıda söz konusu olduğunda, bu son kullanma tarihleri ve son kullanma tarihleri gıda güvenliğinden ziyade gıda kalitesiyle ilgilidir" diyor Dr. Raj.

"Yani, yiyecek donmuş kaldığı sürece güvenlidir. Ancak bu, dondurulmuş yiyeceklerin lezzetli kalacağı anlamına gelmez. Bir şey ne kadar uzun süre donmuş kalırsa, dondurucu yanığı olarak bilinen bir şeyden etkilenebilir."