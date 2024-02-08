Asla sirke ile temizlenmemesi gereken 4 yer! Bu alanlarda kesinlikle kullanmayın

İç mekan uzmanı Anna Elkington, beyaz sirke söz konusu olduğunda evde kaçınılması gereken dört alanı şöyle anlattı…
TAŞ TEZGAHLAR
Uzman şöyle açıkladı: "Taş granit tezgahlar her mutfağa mükemmel bir katkı sağlar, ancak bu tezgahların parlak yüzeylerini korumaları için uygun şekilde bakım yapılması gerekir.
"Granit, küçük taş parçacıklarını granitin yüzeyinden uzaklaştıran sert asitler içerdiğinden beyaz sirkeye karşı oldukça hassastır. Bu, aşındırma olarak da bilinir ve kullanılan beyaz sirke miktarına bağlı olarak hafiften şiddetliye kadar değişebilir."
"Aşındırma, pürüzlü bir dokuya neden olur ve granitin rengini matlaştırarak, yıpranmış ve eski görünmesine yol açar. Bu nedenle bu yüzeyi temizlemek için küçük miktarlarda bile olsa asla beyaz sirke kullanmamak önemlidir".
PARKE ZEMİN VE MOBİLYALAR
Beyaz sirkedeki asetik asit, onu zorlu lekeleri çıkarmak için mükemmel bir temizlik maddesi haline getirir, bu da aslında parke zeminlerin temizliğinde asla kullanılmaması gerektiğini de beraberinde getirir.
Parke zeminler, temizlik maddesindeki sert asit tarafından kolayca kaldırılabilen parlak bir yüzeye sahiptir. Sirke ayrıca ahşabı daha fazla hasara maruz bırakabilir ve bu da zamanla onarılması çok zor bir hal alabilir.
Uzman şunları ekledi: "Ayrıca, parlak yüzey kaldırıldığında ahşap cansız ve donuk görünecektir. Aynı durumun tüm ahşap mobilyalar veya dekor öğeleri için de geçerli olduğunu unutmamak önemlidir."
AYNALAR
Anna şöyle devam etti: "Beyaz sirke, sert lekeleri ve aynalı yüzeyleri çıkarmak için mükemmel bir temizlik ürünü gibi görünebilir, ancak bir süre sonra aslında yarardan çok zarar verebilir."
"Sürekli kullanıldığında sirke aynanın kenarlarına sızabilir ve parlak bir yüzey oluşturmak için gerekli olan gümüş kaplamayı tamamen bozabilir. Arka yüzeyin hasar görmesi ayna görünümünü bulanıklaştırarak amacını bozar; sert izleri gidermek için bir cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanmak iyi bir alternatiftir."
KAUÇUK İÇEREN CİHAZLAR
Kauçuk elementler içeren cihazları temizlerken beyaz sirkeden de kaçınılmalıdır.
Uzman şunları kaydetti: "Zamanla asitlik kauçuğu yıpratmaya başlayabilir ve bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi büyük cihazlar için bunun değiştirilmesi maliyetli olabilir.
"Cihazlardaki zorlu lekeleri hâlâ çıkarmak istiyorsanız, lastik parçaların etrafını temizlediğinizden ve işiniz bittiğinde sirkeyi tamamen duruladığınızdan emin olun."