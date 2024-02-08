Asla sirke ile temizlenmemesi gereken 4 yer! Bu alanlarda kesinlikle kullanmayın

İç mekan uzmanı Anna Elkington, beyaz sirke söz konusu olduğunda evde kaçınılması gereken dört alanı şöyle anlattı…

TAŞ TEZGAHLAR

Uzman şöyle açıkladı: "Taş granit tezgahlar her mutfağa mükemmel bir katkı sağlar, ancak bu tezgahların parlak yüzeylerini korumaları için uygun şekilde bakım yapılması gerekir.

"Granit, küçük taş parçacıklarını granitin yüzeyinden uzaklaştıran sert asitler içerdiğinden beyaz sirkeye karşı oldukça hassastır. Bu, aşındırma olarak da bilinir ve kullanılan beyaz sirke miktarına bağlı olarak hafiften şiddetliye kadar değişebilir."