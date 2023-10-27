Aşure Buzluğa Konur Mu? Fazla Kalan Aşure Buzlukta Saklanır Mı?

Bereketin ve lezzetin bir sembolü olan aşure, yapılması ülkemizde de bir gelenek haline gelmiş özel bir tatlıdır. Özel ve geleneksel olmasının yanı sıra oldukça da lezzetli bir tatlı türü olmasından dolayı sıklıkla yapılmaktadır. Bolca yapılan aşure fazla kaldığı ya da sonradan yenmek için de ayrılmak istendiği zaman nasıl saklanır merak edilmektedir. Yiyecek saklamak için ilk kullanılan yöntemlerden biri olan buzluğa kaldırma işlemi aşure için de geçerli mi tüketiciler merak etmektedir. Aşure buzluğa konur mu, buzlukta saklanır mı ve ne kadar dayanır sorularını derledik.

Aşure Buzluğa Konur Mu?

İster tatlı ister tuzlu olsun, bozulma özelliği olan pek çok yemek ve gıdayı buzluklarda saklamak mümkün. Aşure tatlısı da buzdolabında en fazla 3-4 gün dayanabilen bir tatlıdır. Pişmiş, hazır hale gelmiş aşure buzluğa konulabilir. Ancak bu saklama şeklinin sağlıklı ve doğru olması için aşurelerin oda sıcaklığına gelene kadar soğutulması gerekmektedir. Oda sıcaklığına erişen aşureler porsiyonlara ayrılarak hava almayan, sızdırmayan poşetlere ya da buzluk için uygun olan saklama kaplarına konulup buzluğa kaldırılabilir.

Fazla Kalan Aşure Buzlukta Saklanır Mı?

Gereğinden çok miktarda pişirilen aşurenin fazla kalan kısmını saklamanın iyi yolu vardır, birisi konserve yapma diğeri buzlukta saklama şeklindedir. Fazla kalan aşureleri hava almayan, sızdırmayan buzdolabı poşetlerine yahut dondurucular için üretilmiş saklama kaplarına koyarak buzlukta saklayabilirsiniz.

Aşure Buzlukta Ne Kadar Dayanır?

Buzdolaplarının buzluk kısımları ve derin dondurucular yiyecekleri uzun süre donmuş vaziyette muhafaza etme özelliğine sahiptir. Ancak her yiyeceğin buzlukta bozulmadan dayanma süresi vardır. Buzluk ya da derin dondurucuda saklanan aşure an fazla 3-4 ay dayanabilmektedir. Bu süreçten daha uzun süreler yiyeceklerin kalitesini, lezzetini ve formunu bozabilir.