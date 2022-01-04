Avokado, cennet hurması, mango: Meyveleri hızlıca olgunlaştıran pratik yöntemler

Kahvaltıda tüketeceğiniz avokado, ara öğün olarak yemek istediğiniz mango veya cennet hurması gibi meyveler, doğru bir olgunlaşma süreci izlediğinde en lezzetli formlarına kavuşur. Bu nedenle doğru yöntemleri bilmek de bu tattan mahrum kalmamak için önemlidir. İşte avokado, cennet hurması ve mangoyu olgunlaştırmanın en pratik yöntemleri

MANGO





Pirinç ve mısır tanelerinin bulunduğu bir kaba koymak, mangoyu daha hızlı olgunlaştıracaktır. Pirinç torbasında saklama geleneği Hindistan'dan gelse de mısır torbasında bulundurmak ise Meksika'da kullanılan bir yöntemdir. İnsanlığın ortak yöntemlerinden biri olan bu olgunlaştırma süreci, aslında pirinç ve mısırın mangonun etrafında etilen gaz oluşturması sayesinde daha hızlı olgunlaşmasını sağlar. Birkaç gün erken olgunlaşmasını sağlayan bu yöntem, süreci fazla hızlandırdığı için dikkatli olunması önemlidir. Mangonun olgunlaşma sürecini kontrol etmek için 6 - 12 saatte bir izlemeniz gerekir.

Mangonun olgunlaştığı nasıl anlaşılır?

Mangonun sap kısmını koklayarak olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlayabilirsiniz. Eğer yoğun bir meyve kokusu alıyorsanız mangonuz olgunlaşmış demektir. Aynı zamanda mangoya hafifçe bastırabilirsiniz. Hafifçe içine doğru göçüyorsa bu da olgunlaştığının işaretidir. Fakat bu noktada mangonun fazla yumuşamasına izin vermemelisiniz.

AVOKADO





Bir kese kağıdı ve elma, muz gibi eşlikçi bir meyve, en iyi olgunlaştırma seçeneklerinden biridir. Avokadoyu bir kese kağıdına aldıktan sonra içerisine bir elma veya muz koyun. Bu meyvelerin etilen gazı üretmesi, avokadonun daha hızlı ve istediğiniz düzeyde olgunlaşmasını sağlar. Bu işlem sırasında torbanın ağzının kapalı olduğundan ve oda sıcaklığında tuttuğunuzdan emin olmanız gerekir. Bu şekilde avokadonun olgunlaşması 1-3 gün arasında bir süreci alacaktır.

Avokadonun olgunlaştığı nasıl anlaşılır?

Avokado olgunlaşma işaretlerini en iyi renklerinden verir. Olgunlaşmamış bir avokado mükemmel yeşil renge sahiptir. Fakat olgunlaştıkça renk değişimi ortaya çıkar. Koyu yeşil ve kahverengi bir ton, avokadonuzun olgunlaştığı anlamına gelir. Ayrıca üzerindeki mor lekeler de bunun işaretidir. Fakat çok uzun süre bekletmemeniz önemlidir. Olgunlaştıktan sonra avokadoyu buzdolabında bekletebilirsiniz. Fakat uzun süre bekletmek, meyvenizin tadında bozulmalara neden olabilir.

CENNET HURMASI





Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, yoğun lezzeti ile oldukça sevilen meyvelerden biri. Fakat bu noktada yemek için olması gereken olgunluğa ulaşmış olması, büyük önem taşıyor. Cennet hurmasını tam da istediğiniz düzeyde olgunlaştırabilmek için fırında 180-190 derece önceden ısıtılmış fırında birkaç saat bekletebilirsiniz. Fakat bu sırada fırının kapalı olması gerekir. Bu sayede cennet hurmaları, istediğiniz olgunluğa gelecek şekilde yumuşayacaktır.

Cennet hurmasının olgunlaştığı nasıl anlaşılır?

Yumuşak bir yüzeye sahip ve bastırdığınızda içinde kalan bir yapıya sahipsa cennet hurması olgunlaşmış denilebilir. Ayrıca rengi de bu noktada ayırt edici özellik taşır. Açık bir kahverengi tonu veya yoğun koyu bir turuncu ton, cennet hurmasının olması gereken olgunluğa eriştiğinin işaretidir.