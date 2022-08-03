Ayrılık çanları mı çalıyor? Toksik bir ilişkide olduğunuzun en önemli işareti…

Herkesin duygularını yaşama süreci aynı olmayabilir. Fakat karşılıklı bir ilişki sürecinde yaşananlar, bireylerin birbiriyle uyumlarıyla olduğu kadar ilişkilerinin dinamiğinin de ortak bir zeminde kendine yer bulması gerekir. İçgüdülerinize güvenerek bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsanız, öncelikle birkaç şeyi gözden geçirmenizde fayda bulunuyor. İlişkinizin gerçekten "toksik" (zehirli) olup olmadığını anlamak için işte o birkaç ipucu…

AŞIRI KISKANÇ, SÜREKLİ NE YAPTIĞINIZI KONTROL MÜ ETMEK İSTİYOR?

Birazcık kıskançlık ve merak o kadar da kötü bir şey gibi gelmeyebilir. Fakat buradaki anahtar nokta; bu duygunun "biraz" tanımının olmaması. Partnerinizin size güvensiz yaklaştığını, kıskançlık krizleri yaşadığını fark ediyorsanız, toksik bir ilişkinin içinde sıkışmış olabilirsiniz. Başkalarıyla vakit geçirmenize veya onlar olmadan kendi başınıza bir şey yapmanıza izin vermeyen işaretler; açıkça büyük riskler taşır.

KİŞİSEL ALANDAN YOKSUN HİSSEDİYORSANIZ…

İlişkinizde özel bir hayat alanınızın olmadığını, telefonlarınız, e-postalarınız veya sosyal medyanız sürekli kontrol ediliyorsa, partneriniz üzerinde büyük bir baskı kuruyor demektir. Ayrıca kişisel alan ve boş zaman kavramını anlayamayan bu kişiler, sizin alanınızı tamamen kendine ait olarak görüyor demektir. Bu noktada birbirinizin bireyselliğini ve bağımsızlığınızı beslemek yerine benlik duygusuna zarar veren istismarcı bir ilişkiyi nasıl bıracakacağınızı düşünmenizin zamanı gelmiş olabilir.